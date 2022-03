Amamantar en alemán...

Mucha agua ha pasado bajo el puente desde aquel 2006 del primer viaje a China de la entonces canciller, Angela Merkel... Donde brincando las trancas decidió hablar de Derechos Humanos...

“Creo que seguiremos hablando de los Derechos Humanos en futuros encuentros. Hay una mayor apertura para hablar de ello aunque siga habiendo diferentes versiones al respecto...” Angela Merkel

“No estaremos solo pendientes del desarrollo de la sociedad civil en China. También nos serviremos de distintas formas de diálogo para intentar que evolucione en una dirección que implique más apertura y libertad...” diría también ante empresarios chinos en Shanghái refiriéndose al mismo espinoso tema... Intentando por medio del comercio influir en “un cambio” dentro de una sociedad plenamente establecida... Sin imaginar que sus palabras, “normales y visionarias” según ella, molestarían a más de un diplomático asiático.

¿Por qué traigo a colación este tema? Diría mi querida, Abue. ¡Porque va todo junto con pegado! Hablar de lo que sucede alrededor del mundo equivale a dejando de lado las tradiciones, creencias normas y formas de vida, tratando de pasarlas por el mismo tamiz es tarea imposible.

Lo anterior viene a colación por un cartel publicitario sacado de contexto desde una cuenta española en Twitter... el comentario viene al caso cuando más de uno busca llevar agua a su molino, aprovechando que no todos conocen el idioma y lo que puertas adentro de Alemania se vive...

La publicación llegó como llegan otras tantas a mi “time line”, de rebote, y me resultó bastante sospechosa, sobre todo por el sesgo que a leguas se notaba, una publicación en alemán, publicidad —en apariencia— sobre amamantar o no, que decía " ¿ZUKUNFT ODER KLIMAKILLER? Re:”… posteada en Twitter desde una cuenta española, y quien la posteo en pie de fotografía aseveraba:

“En Alemania preguntan si esta madre con 2 hijos es el futuro o una ‘asesina del clima’. La campaña contra la familia es abierta y despiadada”.

Obviamente si no sabes alemán, no vives en Alemania y no tienes todo el contexto, te irás con la finta y peor, si tienes viejas rencillas en contra de los teutones, o quieres ganar algunos seguidores sin importar el resentimiento u odio que inocules… Los comentarios no se hicieron esperar, por supuesto todo mundo condenando lo condenable… Por una imagen y unas letras, sin investigar un poco más…

Hasta que alguien con sentido común y raciocinio comentó: “Creo que ninguno se dio cuenta que simplemente es una publicidad de un programa de TV, pero así se propaga la noticia y los conspiranoicos aparecen sacando sus mega teorías…” Y sí, fue gota de agua en el desierto, ya la gran mayoría sacaba conclusiones apresuradas… Mencionando incluso la llamada agenda 2030.

Ante tal situación no quedaba de otra que sí, recurrir a alguien que vive en Alemania, y que está enterado de panoramas de toda índole, y le pregunté sobre este desaguisado social, obteniendo respuestas bastante esclarecedoras.

— Mira Delia, para comenzar debes de saber que los Derechos Humanos a decir de muchos, en Alemania son “suigeneris”, pues están adecuados al pensamiento y forma de vida alemana, ¡Estás en Alemania, habla alemán! Es lo primero que aprendes o te hacen aprender…”

¿Las mujeres alemanas amamantan a sus hijos? ¿El cartel está destinado a las avecindadas y extranjeras? ¿Quién promociona eso y por qué? Los que no saben pizca de alemán se quedarán en la ignorancia… Si observamos a detalle y nos auxilian amigos que allá viven, quizá podamos entender el contexto de la creación del mismo...

— ¡NO! Esto es parte de la campaña por fomentar la costumbre de amamantar naturalmente a los bebés. Aquí nadie critica amamantar en público. Pero honestamente, nadie lo hace, La explicación corta es: culturalmente es poco común.

— Normalmente tiene que ver con la mentalidad de la mujer alemana en particular. La mujer promedio elige entre…

(a) Hacer carrera, comprar casa, adquirir un auto, tener dinero en el banco. VIAJAR. No casarse.

(b) Hacer todo lo anterior y hasta después casarse. En Alemania, los hijos ya no se consideran viables.

(c) Acabar la carrera y LUEGO buscar pareja en la que ambos hagan casa, auto, dinero en el banco, viajar. ¡NO incluye hijos!

En ninguno de estos casos verás a una mujer alemana amamantando.

Aunque hay un apartado, (d) NO hacer carrera. Buscar marido con dinero y dedicarse a tener hijos. En este país el Estado siempre otorga beneficios:

Por ejemplo, la mujer recibe un dinero mensual, un aproximado de 400 euros aunque NO trabaje.

Otro ejemplo: Cada bebé recibe (sus padres), una cantidad mensual, desde que nace hasta los 18 años. Las cantidades varían según la edad y la actividad que el niño realice al crecer, y ojo, NO importa el estado financiero de la Familia. TODOS los bebés reciben ese beneficio, y también todos los bebés pagan IMPUESTOS desde que nacen.

Como comprenderás, las mujeres en esta situación siempre tienen tiempo para amamantar en casa. No tienen que hacerlo en público, y en caso de necesidad o urgencia, complementan la alimentación con biberones.

Ante mi pregunta si estos beneficios estaban supeditados a las mujeres casadas en pareja, me contestó.

— Madres solteras también reciben estos beneficios. Si aún están estudiando, también reciben ayuda para estudios, transporte, renta, atención médica y dental gratuita, deportes, yoga. Aquí comienza otro tema: estas mujeres utilizan dispositivos para extraer la leche de sus pechos, ponerla en el refrigerador y entibiar cuando deben alimentar al bebé. Para seguir haciendo sus tareas (hay educación en línea para muchas carreras), limpiar su departamento, trabajar, etc. Pero, Nunca las verás amamantando en público.

— Por otro lado, las mujeres alemanas son tan “flemáticas” como las inglesas y consideran “no-elegante” amamantar en público. Si es muy urgente, siempre tienen manera de entrar a una cafetería y ocupar un lugar discreto para ello.

Ahora un detalle importante acerca del afiche que no pasa desapercibido es cierto mensaje subliminal que se puede percibir y como muchos sabemos, el supremacismo e ideas ligadas a él no han sido desterrados del todo.

— En Alemania hay RACISMO y CLASISMO EXTREMO, pero disfrazado. Como bien lo comentas, hay mensajes subliminales que seguramente, muchos como tú pudieron leer con facilidad.

— La imagen es una mujer con rasgos fisonómicos NO-alemanes. El fenotipo que muestra es latino-asiático. Sin embargo, como bien sabes, muchos alemanes se casan con extranjeros.

— Aunque este tema y situación limita la lactancia materna, vale la pena comentar que si un extranjero que se casa con un alemán, DEBE pasar por un proceso de “alemanización”: Lo cual incluye; acudir obligatoriamente a cursos de alemán. (“En Alemania se habla alemán”, te dicen hasta en lugar más rascuache al que acudas). La mujer puede llevar al bebé con ella, PERO lo pasa a dejar a la guardería y llevar los biberones con el calostro o leche listos para entibiar. En Alemania, como ya te comenté, no hay, ni tiene tiempo para amamantar al bebé, a menos que estés de tiempo completo en casa.

— Si esa mujer logra alcanzar el nivel suficiente de alemán para conseguir un trabajo, tampoco tendrá tiempo para amamantar naturalmente a su bebé.

— Si la mujer se casa con un alemán con pocos recursos, o con un trabajo poco remunerado (que los hay, pero sin llegar a la pobreza extrema), le es URGENTE contribuir al ingreso familiar. La vida es muy CARA en Alemania. Aquí no se puede “regatear” como en el tianguis. (Hay mercados en algunas calles o plazas, pero con precios fijos y básculas y cajas registradoras reguladas por el gobierno. Aquí TODOS pagamos impuestos).

— Muchas mujeres ALEMANAS deciden someterse a medicación para ACELERAR la producción de su leche y “hacer más corto” el período de lactancia. Es legal y muy extendido, lo que ha llevado a crear campañas en pro de la lactancia, para fomentar la INMUNIDAD NATURAL que ello significa.

Como podemos darnos cuenta, una cosa es lo que vemos y no entendemos y otra muy diferente, la realidad que permea en un país, recientemente, con el éxodo de miles de ucranianos llegados día tras día a Berlín, y observar las caras ya molestas de alemanes recibiéndolos, recordé esta plática y tema harto importante, el acoplamiento de seres humanos que si bien asemejan rasgos físicos tienen diferencias ideológicas, costumbres y normas básicas de convivencia cotidiana.

¿Lo anterior puede ser otro de los temas torales en la nueva y renovada agenda de Alemania y sus habitantes, sobre todo si recordamos la postura de su canciller Olaf Scholz? Nadie puede saberlo aún, lo que sí es seguro es que se vienen tiempos nuevos…