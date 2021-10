Al presidente no le asiste la razón

¡Coma mierda! Millones de moscas no pueden estar equivocadas. Frase de mercadotecnia

Es más fácil creerle a Rocío Nahle, quien dice que el sol no sirve en invierno como energético que a los científicos e investigadores del Laboratorio Nacional de Energía Renovable (NREL) del Departamento de Energía de los Estados Unidos. Es más creíble lo que diga Manuel Bartlett sobre el carbón que las apuestas que hacen los países más desarrollados a favor de las energías limpias.

Andrés Manuel le mandó una epístola a Joe Biden donde fija la postura del gobierno mexicano sobre la lucha contra el cambio climático en el mundo. Al respecto, deseo parafrasear a López Obrador y decirle: “con todo respeto, señor presidente, no le asiste la razón”.

De una forma pueril, casi infantil, AMLO calificó como falso el informe del NREL, el cual señala que de aprobarse la reforma eléctrica se corre el riesgo de que aumente hasta en un 65% la emisión de contaminantes en México. Levantando falsos —o al menos generalizando las contadas excepciones como acostumbra— dijo que “no suena lógico, suena metálico”.

Me apena contrariarlo pero lo que no es lógico son los números que presenta Bartlett. Han aumentado de un corto plazo para acá el precio de la luz y las emisiones contaminantes. Y lo que definitivamente suena a metálico son los negocios al amparo del poder del director de la Comisión Federal de Electricidad.

A Bartlett le interesan otros números, por lo que no sorprende que, mientras el NREL ofrece análisis serios y datos duros, la 4T no tiene más que una ideología vetusta para sostener su contrarreforma.

Lo que proponen es hacer una energía cara, contaminante y retroceder en lo poco —demasiado poco— que ha avanzado el país en el uso de las energías limpias. Se han logrado reducir los gases de efecto invernadero y en algunos espacios se tienen energías limpias y más baratas. Con la iniciativa Bartlett, la CFE continuará teniendo pérdidas millonarias, más apagones y se contaminará más.

El Departamento de Energía de Estados Unidos ofrece pronósticos escalofriantes para México. Las emisiones de carbono sufrirán un aumento de entre el 26% y el 65%; el incremento en en los costos de generación de electricidad serán de entre el 32% y el 54%, costos que ya sabemos pagará el contribuyente ya sea de forma directa o indirecta (vía subsidios). Tendremos menor número de parques solares y eólicos en el país, lo que significa menor energía limpia y barata. Esto tendrá altos costos en la salud de las personas y en un impacto negativo en el medio ambiente.

Pero con todos estos datos duros, que muestran que la razón no asiste al presidente, él no se detiene. AMLO se encuentra obcecado por lo dicho por Bartlett, su muy personal flautista de Hamelin. Una tonada que va tiznada de carbón y combustóleo y llevará de manera directa a cientos de niños (y no tan niños) a enfermedades respiratorias.

López Obrador no quiere informarse. Juega a poner su palabra contra el conocimiento del mundo, sus ilusiones contra la salud de su gente.