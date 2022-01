Airbus y Boeing

Por lo general, cuando un pasajero sube a un avión sucede un fenómeno curioso: para él todos los aviones son iguales, a menos que se sea un apasionado del mundo aeronáutico. Pasa lo mismo con las personas que no son apasionadas o interesados en el automovilismo: todos los coches son iguales. Evidentemente esto no es así.

Son varias las empresas que se dedican a armar aeronaves, pero sólo hablaré de las dos armadoras más grandes del mundo, haciendo un breve recorrido en su historia.

The Boeing Company es una empresa norteamericana fundada desde 1916 por William E. Boeing y cuya sede central se encuentra en la ciudad de Chicago. No sólo diseña, fabrica y vende aviones, helicópteros, sino que también fabrica misiles y satélites, además de proporcionar asesoramiento técnico.

Ahora crucemos el Océano Atlántico y vayamos a la ciudad de Toulouse, Francia, donde se ubica la empresa Airbus S. A. S. (Société par Actions Simplifiée) fundada originalmente en 1970 como Airbus Industrie. Esta empresa se dedica únicamente a fabricar aviones civiles y su finalidad ha sido competir con las empresas norteamericanas como Boeing, McDonell Douglas y Lockheed.

Tanto Boeing como Airbus tienen aviones emblemáticos, que son lo más reconocidos. Airbus está orgulloso de su A350, por ejemplo. En Boeing son dos sus modelos más famosos: uno es el 787 Dreamliner; ustedes recordarán que el avión presidencial fue un avión de prueba de dicha empresa.

El otro caballito de batalla de la Boeing es el Modelo 737. Sin embargo, como usuarios de las aerolíneas es importante que estén enterados del caso que envuelve al modelo que pretendía mejorarlo, y que se llamó 737 MAX. Estos equipos estuvieron hasta hace poco en tierra, no por el Covid19, sino por mandato de la Federal Aviation Administration (FAA), como consecuencia de dos accidentes suscitados en el pasado, uno con la aerolínea Lion Air y la otra con Ethiopian Airlines.

Todos los aviones 737 MAX del mundo estuvieron en tierra, incluidos por supuesto los que la empresa Aeroméxico compró con la idea de sustituir sus equipos 737/700 y 737/800, que llegaron al fin de su vida útil. Los problemas con el 737 MAX significaron para la armadora una pérdida de 3,723 millones de dólares. Ahora que subsanaron el tema con este modelo de aviones, enfrenta complicaciones mayores con su modelo 787, por problemas de producción, e inconvenientes con el fuselaje y algunas de sus piezas.

Pero, en términos llanos, ¿cuáles son las diferencias que un pasajero promedio encuentra entre un avión Boeing y un Airbus? Notaran fácilmente que los pasillos de los aviones Boeing, en todos sus modelos, suelen ser angostos, y por lo tanto ir al baño mientras los sobrecargos están dando servicio se vuelve una proeza que obliga a “saltar” el carrito de servicio. Para poder pasar, las personas deben meterse entre las filas de asientos para liberar el pasillo.

En cambio, una de las características más llamativas de los aviones Airbus es precisamente la amplitud de sus pasillos, que facilitan “hacer a un lado” el carrito de servicio, y pasar con comodidad para dirigirse al baño o simplemente caminar para estirar las piernas.

Otra gran diferencia son los espacios entre asientos, aunque esto no es totalmente responsabilidad del fabricante. Generalmente las aerolíneas suelen pedir modificaciones a los equipos en función del servicio que piensan brindar. Tal es el caso de los equipos de Aeroméxico 737, usados para los vuelos “Aeroméxico Contigo”, que los pasajeros llaman de manera coloquial “Aeroméxico Castigo”. Y es que el espacio entre asientos es más pequeño que la especificación de fábrica. Lo que convierte a estos equipos en aeronaves sumamente incómodas para viajar.

La armadora Airbus suele diseñar sus naves con mayor espacio entre asientos. Por supuesto que algunas empresas de bajo costo “estiran” el límite permitido de asientos. Hoy existe un nuevo caballito de batalla en la familia Airbus, el modelo A320Neo, y la armadora europea está impulsando que las principales aerolíneas del mundo migren a este modelo de aeronaves.

Cuando se compra un boleto de avión para viajar, uno no suele fijarse en el modelo de aeronave es la que realizará el vuelo, aunque esa información venga detallada. Yo lo invito estimado lector, a que la próxima vez que viaje, y esté a punto de adquirir su boleto de avión, se cerciore qué modelo de avión es el que realizará su vuelo; y si esto no es posible o la información no es clara, sepa que tiene usted toda la libertad de preguntar a la empresa qué equipo se usará. Recuerde, su seguridad es primero.