Me gustaría ver los comentarios de quienes lo han protegido en México y España, como en redes sociales, noticieros, revistas., esta declaración no es un secreto, muchos mexicanos sabíamos de sus pactos y ahora también los gringos. Edgar Veytia exfiscal de Nayarit, seguramente tiene pruebas que incriminan al exsecretario de seguridad pública Federal como el exmandatario Calderón Hinojosa, su intervención ante el juez Brian Cogan fue muy importante para cerrar los círculos.

Hace un tiempo en las elecciones, comenté de su esposa Margarita Zavala, ¿porque enviarla a contender una diputación?, hoy lo veo, era obvio que debía protegerla, quien observa sus intervenciones legislativas, se darán cuenta de que sus palabras se enredan constantemente, aun así le dieron un curul político con fuero federal. Felipe Calderón no hablaba y decide esperar, hasta hace unos días estaba feliz de que nadie le ponía atención en el juicio que llevan contra Genaro García Luna, al salir Edgar Veytia a denunciar la protección que le brindaba al cartel de Sinaloa y quitarlo a los Beltrán Leyva, sabemos cómo movían los hilos del poder en altas esferas.

Es claro que un fiscal tiene que recibir órdenes de arriba, para brindar apoyo y paso seguro a este grupo, ¿esto quién podía hacerlo?, únicamente gente del gobierno, es muy sencillo si no obedece, le mandaban las fuerzas federales que controlaban todo en ese momento. Es el comienzo de señalamientos que tendrá el expresidente, faltan otros que decidirán quitarse el temor y denunciarlo en Brooklyn en este importante juicio que continua sobre quien fue el encargado proteger a nuestra gente.

¡La esposa de García Luna que puede presionar al ex secretario para declarar contra Calderón Hinojosa, hace unos días un periodista le preguntó si recibía apoyo moral su esposo de su ex jefe, solo movió la cabeza para dar un no rotundo! Dejó clara su postura y puede buscar incorporarse como testigo colaborador, en caso de verse sin salida. La reacción de este expresidente deja un precedente claro, no me importaba el juicio hasta que fui nombrado, ahora comenzarán los señalamientos fuertes como la Barbie, uno que puede cambiar el rumbo de todo, se habla que tiene pruebas que pueden incriminar a diversos políticos, periodistas y empresarios de México y Estados Unidos , ahora falta ver quienes continúan metiendo las manos al fuego por Felipe Calderón y su hombre fuerte que cada vez lo hunden más los testigos.

Gracias por su atención.

