El domingo trajo varios temas todos que ver con mi querido Nuevo León. Como con cualquier ecuación le diré qué pasó con cada variable para ver si al final la ecuación da un resultado.

Agua

Hoy domingo, leí que el periódico El Norte de Grupo Reforma sacó una nota donde dicen que el acueducto el Cuchillo II que inauguró el presidente López Obrador la semana pasada todavía no está terminado. La nota del periódico regio dice que todavía hay tramos que no están conectados por lo que el agua prometida para la zona metropolitana de Monterrey no llegará pronto. Según lo que publica la nota, expertos dijeron que con los tramos faltantes faltarían al menos seis meses para que ese acueducto funcione. Todavía hay trabajos pendientes en tres de las cuatro plantas de bombeo, los trabajadores entran y salen de los ductos que claramente están vacíos.

Según la nota de El Norte, el botonazo que se dio en presencia de AMLO fue falso y solo se llenaron 100 metros de tubería para simular el arranque de esta tan necesaria obra. ¿Por qué hacer esta simulación? Hay muchas razones, pero con la actual crisis del agua en la ciudad, creo que eso fue un apagafuegos que, si lo que dice El Norte es cierto, saldrá a la luz en los próximos días.

Transporte

También el domingo, el gobernador de Nuevo León presento 1,000 unidades de transporte público. Contó la historia de como llegaron las unidades al Estado y todas las dificultades que se tuvieron para que llegaran. Me parece formidable que el estado por fin metiera las manos en el problema de movilidad urbana de la zona metropolitana. Esperemos que esto realmente sea una solución y no pase como con las otras soluciones que se propusieron en otras administraciones que sólo eran parches o pantallas para tapar el problema que se tiene en la ciudad desde hace años.

El gobernador también anunció su próximo viaje al lejano oriente para supervisar que llegue el resto de las unidades de transporte, así como para buscar a nuevos inversionistas. Para mí, estos dos viajes no son necesarios, pero García los hará de todos modos. A ver que resultados trae de ese viaje.

Tesla

En la presentación de los camiones, Samuel García también habló sobre Tesla y cómo estás rutas renovadas servirán para llevar a los más de 30 mil trabajadores de la Gigafactory a sus puestos de trabajo. Esto me parece una gran labor, pero hay otras cosas que resolver.

Vi la videonota de un amigo de hace años, Rogelio Segovia, donde habla de lo complicado que está siendo convencer a los ingenieros de producto que están en Austin para Santa Catarina con la intención de arrancar la planta regia. Comenta Rogelio que Elon Musk pide que en sus plantas los ingenieros de producto estén presentes en la línea de producción para darle seguimiento a cualquier falla que pudiera haber en el proceso y que siempre se puedan resolver en la misma planta.

Es complicado para alguien que está trabajando en Estados Unidos moverse a otro país cuando no se le ofrecen las garantías que tiene en el lugar donde labora actualmente. Imagine que usted vive en Austin y que su único conocimiento de Nuevo León es lo que puede ver en las noticias. Claro que verá cosas buenas, pero también verá que no hay agua, que tenían un problema con el transporte público y que la seguridad de la zona metropolitana no es la mejor del mundo.

Hay que recordar que en los trabajos no todo es un mejor sueldo, siempre se le tiene que garantizar al menos el mismo estilo de vida que tenían antes de cambiarse de ciudad. ¿Cómo le hicieron con los coreanos de KIA? En esos tiempos no se tenía el problema del agua y la bronca de la seguridad era menos evidente. Además, culturalmente los coreanos siguen más indicaciones que los americanos.

La ecuación

El gobierno del “Nuevo Nuevo León” no la tiene tan fácil pues prometieron agua y no la podrán dar hasta dentro de 6 meses. Al parecer no se pronostican buenas lluvias en lo que resta del año y con esto el problema de la falta de agua se hará más evidente. También están las cuestiones de seguridad que no ha sido la óptima desde hace más de 15 años y que para arreglarla se necesita mucha coordinación y trabajo. En lo del transporte se ha avanzado solo falta ver si funciona como se tiene proyectado.

Si pasa lo que muchos pronostican y Samuel García se lanza como candidato a la Presidencia, será complicado que se concreten todos estos planes. Sobre todo, cuando se pierda el impulso mediático de García y su esposa. O ¿usted cree que algún otro político pueda dobletear como influencer como lo hace Samuel? Esta complicado.

Esperemos que vengan las lluvias a las presas, que Samuel García no dé el chapulinazo y que pueda concretar todo lo que propuso en papel y que no se ha concretado en el estado.

Ojalá la nota de El Norte sea falsa y se pueda tener agua en las próximas semanas en la ciudad pues hace mucha falta.

También esperemos que Musk pueda convencer a los ingenieros y trabajadores que tienen que venir al arranque de la planta en Santa Catarina pues esa planta representa un bien económico para el Estado.

Esperemos…