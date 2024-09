No hay fecha que no se cumpla, ni plazo al que no se llegue; el día 14 de septiembre es el aniversario de la aerolínea nacional Aeroméxico , quien cumple 90 años de servicio.

El día martes se llevó a cabo una conferencia de prensa en el hangar de la plataforma oriente de Aeroméxico, dentro del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Estuvieron presentes el presidente del consejo de administración Javier Arrigunaga Gómez del Campo y Andrés Conesa Labastida, quien es el CEO de la línea aérea. Ellos llevaron a la audiencia a un viaje a través de los años, desde su fundación en 1934 como Aeronaves de México, pasando por la etapa de la quiebra en 1988 cuando cambió de razón social a Aerovías de México, pero manteniendo la marca comercial de Aeroméxico.

Aprovecharon para presentar la nueva imagen, tanto el livery de los aviones como el nuevo uniforme que los acompañará en esta etapa. Mostraron todos y cada uno de los uniformes que utilizarán los trabajadores de la línea aérea del caballero águila, desde personal de tierra, pilotos y por supuesto, los más llamativos, el de los sobrecargos.

Además, en el lugar hubo una exhibición de los uniformes históricos, y le agradezco profundamente a un compañero que se tomó el tiempo y la dedicación para tomarle fotografías a cada uno de ellos, que voy a describir a continuación.

De 1960 a 1969 el uniforme de la sobrecargo era muy sobrio, constaba de un traje sastre de color negro con filos en color naranja, blusa blanca y sombrero (el famoso tipo “pill” de Jackie Kennedy) y una mascada de color naranja. Fue la primera vez que se utilizó este accesorio, el cual quedó ligado al mundo de la aviación.

El segundo data de 1969 y fue usado hasta el año de 1972; es un vestido corte A de color naranja vibrante, con una mascada en blanco con vivos en negro y bolsa naranja a juego. Es fácil imaginarnos este uniforme, con claras influencias al diseñado para las edecanes de las Olimpiadas de México 68, y que como dato curioso en la película mexicana “La hermana Trinquete”, la actriz Silvia Pinal lo portase como parte de la trama.

Uniformes de sobrecargo de Aeroméxico a través de los años (Cortesía )

Lamentablemente no sé, porque no estuve presente, cuál fue el uniforme que utilizaron de 1972 a 1977, pero el que sigue, vaya que tengo referencias. Fue el creado para el periodo de 1977 a 1981, y fue realizado nada más que por Pedro Loredo.

Habrá a quienes ese nombre no les diga nada, pero deben ustedes saber que fue un diseñador mexicano muy famoso, que se encargaba de vestir a varias empresas, entre ellas a los del Banco de México, la banca central del país.

Ese uniforme de Aeroméxico era una muestra de elegancia, y para sus sobrecargos era un plus poder decir que había sido elaborado por Pedro Loredo. Mi mamá quien trabajó en algún momento para el Banco de México me contó que en aquel entonces los accesorios que venían con los uniformes incluían guantes y sombreros. Y este no fue la excepción, pues se puede apreciar una sastrería exquisita, el cual va acompañado de su sombrero.

Es la primera vez que incorporan al pantalón como parte del uniforme, antes solamente eran faldas o vestidos. Debo decir que un traje como ese, en la actualidad, solo habría que modernizar unas líneas, y es precioso para usarlo como traje sastre.

Llegamos al uniforme creado para el periodo de 1981 a 1984, creado por la famosa casa de modas francesa Nina Ricci. Es un uniforme, yo diría, “atemporal”, de líneas clásicas con falda por debajo de la rodilla en corte “A” y una mascada en tonos naranjas y negro con unas grecas muy mexicas y el logotipo del caballero águila. Un sombrero tipo “pill”, era el remate del outfit.

Otra anécdota sobre este uniforme: fue utilizado para el video de la canción “Amor, amor” de la cantante y actriz Lucía Méndez.

Tengo otro hueco en el tiempo, pues tampoco tengo fotografía del uniforme de 1984 a 1991, pero sí me acuerdo porque en mi infancia hice muchos viajes a Chihuahua, y volé por Aeroméxico. El uniforme era gris con naranja, recuerdo si mi memoria no me falla que para esos años ya no tenían sombrero pero si una mascada naranja muy llamativa.

Después sigue el que muchos conocemos como “el pitufo”, de los años 1991 a 1999; y es que en 1998 cuando entré a volar en Mexicana de Aviación, a nosotros nos decían “los pericos”, por los chalecos verde ¿esmeralda, bosque, fuerte? que usábamos nosotras.

En esos años el uniforme de los sobrecargos de Aeroméxico era de color azul rey, muy típico de la época, pues el saco cruzado con cuatro botones es característico de la década de los 90, más tirándole a “oversize”, la bolsa y los zapatos eran en color rojo, la mascada tenía vivos en azul y rojo sobre un fondo blanco.

Tampoco tengo el uniforme que siguió pero de ese me acuerdo muy bien, pues la silueta cambió a un traje más sobrio, de color azul marino y lo que realmente se destacaba era la mascada, que era de varios colores, con blusa blanca. Con ese uniforme hay muchas fotos en las que podemos ver a Alejandra Barrales utilizarlo.

En el siguiente uniforme, del 2008 al 2011, puedo decir que mi mano tuvo que ver, pues en ese momento yo era representante sindical y me acuerdo de las múltiples juntas de comité que tuvimos discutiendo el tema de los zapatos; buscábamos que este fuera cómodo, además de la practicidad del uniforme dentro del trabajo diario de los sobrecargos.

Este fue diseñado por Macario Jiménez, quien claramente se inspiró en el uniforme de Air France , y ¡cómo no!, si ese es hermoso; aquí regresaba el vestido que se había ido en el modelo anterior de uniforme, y como amante que soy de los vestidos, afirmo que este se destacaba por ser estilo camisero de color azul marino con vivos en rojo, la mascada era de tres colores, blanco, azul y rojo. Para mí de verdad uno de los más llamativos para la línea aérea.

Se van a cansar pero tampoco tengo fotografía del que sigue, pero era un traje azul marino que destacaba por su cinturón rojo, y porque regresó el sombrero estilo “pill” complementando el vestuario con zapatos y bolsa de color rojo. La mascada tenía un color nuevo, el azul cielo con vivos en color rojo.

El siguiente uniforme del año 2019 al 2024 fue inspiración de Lorena Sarabia quien incluyó un estilo “peplum” que enfatiza el área de las caderas, de color azul marino y vivos al bies en color azul rey, con mascada predominantemente de color rojo y filos azul marino, este es el uniforme que han utilizado mis compañeros en la actualidad.

En lo particular es el que menos me gusta, pues pensando en los tipos de cuerpo que hay dentro de la planta, enfatizar las caderas no es lo mejor, pues lo que consigues de manera visual es cortar la figura y hacerlas verse más bajitas y llenitas, sin que realmente lo sean. En este uniforme el sombrero se fue.

Y ahora la nueva propuesta trae varias novedades, de entrada el estilo. Podemos observar un vestido camisero con una onda retro de los años 40 con una mascada en color rosa mexicano, otra con blanco con azul, una más con azul marino con rosa mexicano, y el último que vi la mascada es azul casi turquesa, más bien cerúleo; y vuelve el sombrero muy años 60, que no llega a ser ni boina.

Nuevo uniforme de sobrecargo de Aeroméxico en conmemoración de su 90 aniversario (Cortesía )

Fue diseñado por Concepción Orvañanos, quien es además directora creativa de Yakampot, y de sus marcas de ropa de bebé Arroz Con Leche, así como de Colectiva Concepción y Kentro.

Lo sobresaliente es el que con la ayuda de más de 200 artesanos de Chiapas y técnicas tradicionales de dichas tierras, confeccionaron los nuevos uniformes; la novedad es que ahora podrán utilizar tenis de color azul marino, para entrarle al rollo de la modernidad y la comodidad sobre todo.

La bata de servicio me llama la atención al ser de color caqui, pues combina de forma muy elegante con el azul marino. Tal vez se deba a que a mí me gusta la elección de colores, o que mi clóset está lleno de vestidos azul marino de varias formas y diseños.

Me hubiera encantado ver todo en “vivo” y en tiempo real, pero fue a través de fotografías; intento que ustedes se lo imaginen. Celebro que la aerolínea bandera del país haya refrescado y cambiado los uniformes del personal aeronáutico, sobre todo de los sobrecargos, que es el personal con el que los pasajeros pasan más tiempo. Siempre es bueno renovarse y buscar otras formas de darse a conocer como marca.

Cuando estaba concluyendo esta columna, Aeroméxico me compartió tanto las fotografías del evento como de los uniformes y en efecto, no es que a mi compañero se le haya pasado tomarles fotos a todos los uniformes, más bien no estuvieron todos en la muestra, una lástima porque hay unos muy elegantes.

Se queda pendiente en el tintero hablar de la campaña en medios que ha hecho Aeroméxico. Soy publívora, y tengo mucho qué decir al respecto.