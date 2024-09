Así es, voy a contradecir una vez más a todas aquellas columnas, notas, reportajes de quienes escriben que la nueva Mexicana está “volando bajo”.

De verdad yo no sé por qué las ganas de golpetear con este tema, sin ver en realidad cuál es la importancia que tiene una aerolínea de Estado para la soberanía aérea.

Una vez más me parece absurda la comparación que se pretende hacer con aerolíneas que como mínimo llevan 18 años en el mercado, y que además vuelan nacional e internacionalmente.

Es verdad que la nueva Mexicana en meses pasados anunció planes de crecimiento para el 2025, pero yo que trabajé dentro de la industria sé a la perfección que todos los planes de expansión en una aerolínea se llevan su tiempo, es decir, pasan varios años antes de poder concretarse.

Comencemos por el principio, no se pueden comparar aerolíneas que actualmente vuelan nacional e internacionalmente, con otras líneas aéreas que solamente vuelan dentro de la república; ¿saben cuáles son las líneas aéreas que tienen vuelos dentro y fuera del país?, y ¿cuáles sólo vuelan de forma regional?

De entrada, deben ustedes saber que en la actualidad contamos con ocho aerolíneas de transporte de pasajeros, carga y correo. Sí, la concesión de todas y cada una de ellas llevan esa especificación, y más adelante verán porqué lo señalo y puntualizo, las aerolíneas son las siguientes:

Aéreo Calafia Aeroméxico (Aerovías de México) y Aeroméxico Connect (Aerolitoral) Aerus Magnicharters (Grupo Aéreo Monterrey) Mexicana (Aerolínea del Estado Mexicano) Transportes Aéreos Regionales (TAR) Viva Aerobus (Aeroenlaces) Volaris (Concesionaria Vuela Compañía de Aviación)

Todas ellas evidentemente vuelan dentro del territorio nacional, y unas prestan servicio como líneas aéreas de bajo costo, ultra bajo costo, charteras, regionales, ejecutivas, y tradicionales; porque ¡sí señores!, la aviación no tiene un solo modelo, son varios.

Tal es el caso de Grupo Aeroméxico, que maneja dos líneas aéreas: una tradicional y otra que es su “alimentadora”, ¿qué significa ser una aerolínea alimentadora?, que gracias a que sus aviones son más pequeños puede conectar a la aerolínea grande con otros aeropuertos del país donde un avión de mayores dimensiones simple y sencillamente no puede aterrizar.

Ese es un modelo que, por ejemplo, no lo tienen las dos aerolíneas de bajo costo como son VivaAerobus o Volaris, quienes tienen una flota homogénea y su competencia se basa en ofertar a los pasajeros precios bajos a destinos bastante saturados por otras líneas aéreas, o sea que no van a aeropuertos pequeños del país.

No es ese el caso de TAR, Aerus, AeroCalafia o la nueva Mexicana, ya que ellos sí van a aeropuertos pequeños donde otros no van; y no incluyo a Magnicharters porque el modelo de esta aerolínea está enfocada a vuelos charter.

¿Cuáles son las aerolíneas nacionales que hacen vuelos internacionales?

Aeroméxico (Aerovías de México) Aeroméxico Connect (Aerolitoral) Viva Aerobus (Aeroenlaces) Volaris (Concesionaria Vuela Compañía de Aviación)

¿En algún lado de esta lista ven a Mexicana? Porque yo no la veo por ningún lado, lo cual significa que no puedes comparar a la aerolínea del Estado ni con las líneas aéreas de Grupo Aeroméxico y mucho menos con las de bajo costo como lo son VivaAerobus y Volaris. Entonces ¿con quién sí la puedes comparar?

Pues con alguien similar, ni AeroCalafia, Aerus o Magnicharter, la última por el modelo de negocio que ya expliqué líneas más arriba y las otras dos porque en realidad son más como taxi aéreo, que aerolínea regional.

Entonces solo nos queda de la lista TAR, y según lo que ellos mismos declaran en su perfil de LinkedIn, cuentan con una flota de 11 aviones de la marca brasileña Embraer modelo ERJ-145 que tiene una capacidad para transportar 50 pasajeros.

Tráfico de pasajeros por aerolíneas mexicanas, nacional e internacional 2024 (Especial)

¿Y a dónde vuela? Pues los destinos que manejan son a:

Aguascalientes

Chihuahua

Ciudad del Carmen

Ciudad Juárez

Culiacán

Durango

Guadalajara

Hermosillo

La Paz

Mazatlán

Mexicali

Monterrey

Puerto Vallarta

San Luis Potosí

Tampico

Toluca

Torreón

Veracruz

Y su base es el Aeropuerto de Querétaro, de ahí salen a todos esos destinos; además en su página oficial de internet también podemos encontrar que ofrecen el servicio de vuelos charters.

En cambio la nueva aerolínea del Estado, llamada comercialmente Mexicana, en la actualidad cuenta con una flota de cinco aviones, tres de ellos son Boeing 737-800NG y otros dos son Embraer ERJ-145. ¿A cuántos destinos vuela la nueva línea aérea del gobierno? A 16 destinos, y se dividen de la siguiente forma:

Los destinos a San José del Cabo, Mazatlán, Guadalajara, Mérida, Tulum y Chetumal son operados por los aviones B737-800NG, porque son destinos o de playa o ciudades importantes, donde hay más pasajeros, por lo que se requiere de equipos con un mayor factor de oferta de asientos.

Los otros diez destinos son operados en los dos aviones Embraer ERJ-145, que son: Nuevo Laredo, Ciudad Victoria, Campeche, Villahermosa, Puerto Vallarta, Uruapan, Ixtapa-Zihuatanejo, Acapulco, Ixtepec y Palenque.

Cierro compartiendo con ustedes las cifras de enero a julio de ambas aerolíneas, tanto de TAR como de la nueva Mexicana, sobre cuántos pasajeros transportaron, y podemos ver si realmente “Mexicana vuela bajo”, o son patrañas.

TAR -de enero a julio- transportó a 83,313 pasajeros, y Mexicana transportó a 155,196 pasajeros en el mismo periodo. ¿Me pueden decir que va mal? Si Pitágoras no miente, 155 mil pasajeros son más que 83 mil, y no nos olvidemos que la nueva empresa del gobierno tiene apenas 8 meses en operación, mientras que TAR opera desde el 2014.

Ahora, la nueva Mexicana anunció que también va a transportar carga, y ya se imaginarán, se vino la andanada de “notas” golpistas, bajo la lógica de que si apenas transporta pasajeros cómo va a transportar carga, y que es un error.

A todos esos reporteros y periodistas se les pasa por alto que la concesión no sólo es para el transporte de pasajero, sino también para la carga e incluso el correo, y tal parece que ignoran que el transporte se da de manera simultánea, esto es, no se contrata aviones para hacer vuelos específicamente de carga.