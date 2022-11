A lo largo de la historia de la aviación hemos visto el nacimiento y muerte de muchas aerolíneas, y aprovechando la festividad de “ Día de Muertos ”, hablemos de esas líneas aéreas icónicas que aún perduran en el recuerdo de mucha gente.

Sin duda es la aerolínea más recordada de esta pequeña “lista”: PAN AM, cuyo nombre era Pan American World Airways. Vio la luz como aerolínea de servicio de correo por allá del año 1927, con un vuelo que se hacía de la Florida a la isla de Cuba. Tan grande ha sido el impacto que tuvo dentro de la cultura popular, que se vuelve un protagonista más en las películas “Atrápame si puedes” y “El Aviador”.

Y no solo eso, también transportó a un sin número de celebridades, entre los más destacado y más recordados sin lugar a dudas es la llegada de los “Cuatro fantásticos de Liverpool”, arribando al aeropuerto JKF en la ciudad de Nueva York. Era la primera llegada de los Beatles al continente americano, gracias a PAN AM, quien incluso prestó su sala de prensa para su primera conferencia en tierras americanas.

Las crisis, el costo del petróleo y malos manejos acabaron con esta aerolínea icónica en todo el mundo, que cerró sus operaciones después de no varios descalabros en el año de 1991.

Otra aerolínea que recordamos el día de hoy es la brasileña Varig. También nació en el año de 1927, y su nombre original era Viação Aérea Rio Grandense. Fue la primera aerolínea de Brasil; yo todavía recuerdo acompañar a mis tíos y primos en el Aeropuerto Benito Juárez a tomar su vuelo con destino a Sao Paulo. Como toda aerolínea pasó por diversas crisis hasta desaparecer, primero en el año de 2007 la dieron de baja de la “Star Alliance” por no cumplir con todos los requisitos, y posteriormente en 2008 le retiraron el código IATA, por lo que oficialmente dejó de existir.

Sin embargo, una pequeña parte de la compañía aérea mutó en lo que hoy conocemos como Gol Airlines, pero ésta ya nada que ver con aquella línea aérea carioca.

Un caso más dramático fue el de la aerolínea TWA (Trans World Airlines) fundada en el año de 1925. En el año 1939, con la intención de acabar con el monopolio que ejercía PAN AM como la única aerolínea internacional, el magnate Howard Hughes la compró, e hizo que la aerolínea experimentara un crecimiento vertiginoso. Sin embargo las excentricidades de Howard hicieron que dejara la presidencia de la aerolínea en el año de 1961.

Otra vez malas decisiones, un torpe manejo en la administración y un accidente fatal en el año de 1996, conocido como el vuelo 800 de TWA, fueron los clavos del ataúd, para que en el año 2001 pasara a formar parte de American Airlines, desapareciendo de los cielos para siempre.

Y claro, en México también tenemos nuestras aerolíneas muertas. Comencemos con TAESA; yo tuve la fortuna de compartir mi vida laboral como sobrecargo de aviación con varios compañeros que laboraron en dicha empresa.

Mis primeros recuerdos de esta línea aérea fueron en casa de mi abuela. Una prima y amiga de mi mamá (la hija de mi prima es de mi edad para que tengan contexto), le platicaba que iba a nacer una nueva aerolínea y que la habían contratado para hacer el catering y estaba haciendo galletas con una figura de un pájaro deformado (eso veía yo), después sabría que estaba dibujando el logotipo de la aerolínea.

Transportes Aéreos Ejecutivos o TAESA pa´ los cuates, nació un 27 de abril de 1988, fue la primera línea de bajo costo del país. Lo llamativo de esta aerolínea es que era muy barato viajar, comandada por el Capitán Abed. Los sobrecargos eran hombres, pues las jornadas que podían tener eran de miedo, solo en el caso del vuelo a Monterrey había mujeres sobrecargos.

Una vez un compañero -ya volando en Mexicana- nos contó a toda la tripulación que el salió de su casa y que le dijo a su esposa “va a estar tranquilo, solo voy a un Aguascalientes ida y vuelta”. Para no hacerles el cuento largo, el compañero no solo no hizo el vuelo ida y vuelta a tierras hidrocálidas, sino que terminó en África en un vuelo de 15 días, y casi lo divorcian al pobre hombre.

Tomemos en cuenta que no se contaba en esos años, los noventa, con celulares con cámaras fotográficas, así que conseguir tan solo llamar a casa para avisar que no vas a llegar porque te cambiaron el rol y terminaste en el aeropuerto de Addis Abeba, la capital de Etiopía era complejo.

Fue sin duda un triste final el de esta aerolínea, la gente solía decir “sí tu vida no te interesa, vuela por Taesa”, y bueno, fue un terrible accidente lo que terminó de enterrar a esta aerolínea.

El vuelo con destino a la Ciudad de México procedente de Tijuana, que tenía una escala prevista en el aeropuerto de Guadalajara y el de Uruapan, el vuelo 725, el 9 de noviembre de 1999 cayó minutos después de haber despegado del aeropuerto de Uruapan, dejando a 18 personas fallecidas.

Según mis compañeros que llegaron a volar, cuestionaban la seguridad y el mantenimiento que se le brindaba a los aviones, pues explotaban los equipos al máximo, y que el causante de accidente fatal fue un tornillo.

Y por supuesto, hay muchísimas más aerolíneas descansando para siempre en el panteón de la aviación, hoy tan solo les compartí algunas de las aerolíneas más icónicas y que todavía hay gente que se acuerda de ellas, ya sea por su incursión dentro de la cultura popular o porque tuvieron la suerte de volar por alguna de ellas y todavía la recuerdan con cariño y algo de nostalgia. Descansen en paz.