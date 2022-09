Van varios sondeos y encuestas, no tan formales (por cierto, de paso, sin representar costos obscenos que al final del día pagamos el pueblo con nuestros impuestos), elaboradas vía redes sociales y referentes a las preferencias de la gente respecto a sus preferencias presidenciales rumbo al 2024, independientemente de su no tan ortodoxa y rigurosa metodología, han dado (algo sorpresivamente) al diputado Gerardo Fernández Noroña como ganador. Personaje polémico en la política mexicana si es que los hay, nadie puede regatearle su capacidad en los debates legislativos, sus nulos escándalos por corrupción y menos el haber siempre sacado a la palestra, con inusitada valentía, tantos hechos ominosos que se han dado durante estos ya 25 años de una transición democrática innecesariamente dolorosa y con pobres resultados, hasta el 2018 en el que por fin, se hizo válida la voluntad popular y se han empezado a colocar las bases del nuevo rumbo que la nación ha retomado.

Fernández Noroña, culto como muy pocos servidores públicos en México, tiene también sus negativos algo elevados, y esto es (y con sinceridad me incluyo) porque sus formas se salen a veces de lo que consideramos lo “políticamente correcto”, sin reparar en que en no pocas ocasiones detrás de ese concepto se esconden bajezas de lo más obsceno que se pueda imaginar; su autenticidad no debiera equivaler a alimentar los prejuicios de nadie.

En fechas recientes, también constatamos la sólida y sincera amistad que existe entre el personaje en cuestión con el secretario de Gobernación, y presidenciable cada día más, Adán Augusto López Hernández, quien es el que más comparte (de los tres que ha perfilado el oresidente López Obrador) con convicciones firmes los postulados de la Cuarta Transformación y por ende, el más idóneo para imprimirle la indispensable continuidad requerida; de sus luchas legislativas en común, viene la solida ‘hermandad’ (que así se llamaron mutuamente, hermanos) entre Fernández Noroña y López Hernández.

Hemos sido también testigos, recientemente, de los ejemplares resultados debidos a la mano del secretario de Gobernación, que van desde la resolución de conflictos de diversa índole hasta el destrabe de asuntos propios del proceso legislativo, todos en favor de una muy deseada gobernabilidad, tan difícil en el marco de una oposición nada leal, que llegó incluso a una cínica actitud en la expresión de una virtual “huelga legislativa” en detrimento del oficialismo, que aunque este goce de mayoría en ambas cámaras y más aún en la aceptación popular, no dejaban de representar piedras en el camino del programa de gobierno del presidente López Obrador.

De los últimos dos párrafos, se puede inferir que una alianza sellada a tiempo entre estos dos personajes, en favor de las aspiraciones presidenciales del titular de la Segob, iría perfilando a este, junto con su creciente presencia tanto en los actos públicos del presidente cómo en los medios convencionales, las redes sociales y por ende en las encuestas, cómo el sucesor ideal del presidente Andrés Manuel; está sería además, una alianza simbiótica (lo son todas) más que muchas, ya que ninguno de los dos aparentes punteros al 24 (Sheinbaum y Ebrard) goza de una comunión considerable con el pueblo, máxime considerando lo alto que dejará la vara AMLO en ese sentido, y que Fernández Noroña sí la tiene (eso no es algo que ninguna agencia de consultoría venda ni se compre en un centro comercial).

Ojalá haya por parte de ambos una lectura adecuada del momento histórico, del ‘timing’ político y con madurez y una evidente coincidencia ideológica, dotar de certidumbre a la sucesión presidencial del 2024, al proyecto de Nación, ineluctablemente ya en marcha, y a un decisivo avance en la consolidación de nuestra transición democrática.