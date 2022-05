Este mes se cumple un año de que la Agencia Federal de Aviación (FAA por sus siglas en inglés) degradó a la aviación mexicana a Categoría 2. Es importante señalar que no es la primera vez que esto sucede; si están interesados en conocer a fondo las razones de la primera degradación, la que entonces era la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) publicó el famoso “Libro Blanco”, mismo que se encuentra en línea y puede ser consultado.

Ahí podrán percatarse que al final de la administración de Felipe Calderón, se colocaron solo alfileres en muchas de las observaciones que se tenían que haber modificado, y que durante todo el sexenio de Enrique Peña Nieto no se hizo nada para corregir, y quitar esos alfileres que sostenían a nuestra aviación.

La declaratoria de degradación le toca recibirla a la actual administración. Hay quienes afirman en diversos medios y plataformas que no existe una calendarización para el regreso a la Categoría 1; son las mismas voces que se molestan ante los decretos emitidos, el primero de “saturación” y el segundo por “limitar las operaciones” en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

La realidad es que sí existe una calendarización, que se está trabajando en conjunto con la FAA y la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) de nuestro país. El cronograma que maneja la propia AFAC es que para el mes de julio -o a más tardar en agosto- se recuperará la Categoría 1.

Otros medios que dolosamente omiten esta información hablan de un atraso de tres semanas, y la confusión es porque se quedaron con las primeras declaraciones de la AFAC, y no le han dado el seguimiento correcto a la información pública que se ha generado.

A principios de este año, la AFAC anunció una calendarización para el regreso a la Categoría 1; el mes que se tenía previsto era junio, sin embargo, conforme han avanzado los trabajos en conjunto con la FAA, la fecha para que suceda, se ha venido modificando. Y eso estimados lectores, es totalmente normal, no hay nada escrito en piedra y que sea inamovible; al contrario, es una buena señal de que las cosas se están haciendo con seriedad y no al vapor, tal y como ocurrió cuando nos degradaron por primera vez a Categoría 2.

Uno de los grandes puntos es el tema de las licencias, en el 2021 para trámites de licencia hubo 433, a diferencia de este año que va en 5,089, y en cuanto a pilotos pasamos de 269 en 2021 a 1,319. Con todo y los tropiezos se está avanzando en ese tema, que forma parte de la degradación a Categoría 2.

El crecimiento de las aerolíneas, a pesar de la degradación a Categoría 2, también es una realidad. Las aerolíneas nacionales con mayor crecimiento: 69.5% Volaris, 68.6% TAR y 65.1% VivaAerobus.

Según cifras de la propia AFAC en el tema de flota aeronáutica, que incluye aerolíneas de pasajeros, charteros y de carga, pasamos de 267 en 2021 a 327 en lo que va de este año.

Muchos coincidimos en que es un freno la Categoría 2, pero eso no impide ampliar vuelos, rutas y slots hacia otros lados. Un factor que no debemos dejar de lado, es el conflicto bélico en Europa; de manera indirecta pone un freno al crecimiento en la industria aeronáutica, no solo en nuestro país, sino a nivel global. Al respecto, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) a través de su Director General, en recientes fechas ha manifestado:

“La combinación de la guerra en Ucrania y la propagación de la variante ómicron en Asia han provocado un aumento de los costes energéticos, han exacerbado las interrupciones de la cadena de suministro y han alimentado la presión inflacionista; en comparación con hace un año, se están enviando menos mercancías, incluso por vía aérea” dice un reporte de la IATA.

Ellos mismo señalan la disminución del comercio mundial de bienes, que se combina con la inflación general de los precios al consumo. Con un escenario mundial complicado, es que en nuestro país se están llevando a cabo los trabajos para la recuperación a la Categoría 1.

Queda claro que cumpliremos un año con la Categoría 2, nadie niega los hechos, pero de ahí, a asegurar que no hay fecha para recuperar la Categoría 1, es una historia completamente diferente, porque sí hay fechas, las cuales no son inamovibles, sino flexibles; se pretende que se recupere entre julio a más tardar en agosto, repito, esto de acuerdo con el propio calendario que maneja la AFAC.

A mi me queda claro que la intención es generarle a los usuarios de la industria aeronáutica la idea de que hay una incapacidad enorme por parte de la actual administración, sin considerar que parte de la responsabilidad de la degradación viene de dos sexenios anteriores.

Todos tienen responsabilidad, los anteriores y el actual gobierno, que sigue siendo deficiente a nivel de Comunicación Social para informar de manera clara y sencilla, los trabajos que se están realizando, sin politizar el tema.

Porque todos salimos perdiendo si se insiste en politizar la aviación. A la industria lo que le debe de interesar, al igual que sus usuarios, es que esta funcione bien y que sea segura. Perdernos en dimes y diretes apostando a que no se recupere la Categoría 1 me parece mezquino y perverso.

Todo, por perpetuar una narrativa de que todo está mal en la actual administración, sin ver que a quien menos afectan es al Presidente de la República; él dejará el cargo y se irá a su casa. Mientras la industria y los que trabajan en ella y la usan, seguirán afectados si nos va mal.

¿Golpear un día sí y el otro también nos hará recuperar más rápido la Categoría 1?, estimados detractores de la 4T ¿qué proponen?, ¿qué soluciones nos pueden ofertar?, porque es muy cómodo sólo criticar sin ofrecer nada a cambio.