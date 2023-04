Eso lo presumió Marcelo Ebrard un par de horas después de haber bajado de la espaciosa y lujosa primera clase de Aeroméxico, de las mejores del mundo sin lugar a dudas.

Lo hizo en la presentación de su libro en Guadalajara. El pasado viernes, por cierto día hábil. Es decir, se fue a su campaña electoral no en sábado, su día de descanso, sino cuando podía tener más público. Lo peor, en medio de la crisis de los migrantes, que en gran medida tendría que corresponderle atender como canciller que es.

En efecto, AMLO conoce a Ebrard . Y muy, muy bien. Andrés Manuel hasta podría decirle a Marcelo: ¿Sabes cuál es tu problema? Que te conozco demasiado bien?”.

Aquí algunos hechos de su relación con Marcelo que Andrés Manuel habrá perdonada pero seguramente no olvidado:

√ Lo conoció como subordinado cuando el hoy presidente López Obrador fue jefe de gobierno del entonces Distrito Federal.

√ En esa administración, entre el año 2000 y el 2005, Ebrard más o menos cumplió su trabajo.

√ Fue candidato a ocupar el puesto que AMLO dejó —la jefatura de gobierno del DF— porque el favorito de López Obrador, el señor Alejandro Encinas, no quiso ir a la elección. Encinas prefirió ser el sustituto en ese cargo a partir de que Andrés Manuel renunció para irse de candidato presidencial.

√ Y sí, AMLO conoció a Ebrard cuando este fue jefe de gobierno del Distrito Federal:

Marcelo contrató en 2007 a un personaje de la mafia del poder muy cercano al expresidente Carlos Salinas de Gortari, el poderosísimo don Pedro Aspe, amigo de la clase empresarial.

El trabajo de Aspe consistió en reestructurar la deuda pública del DF, lo que puso toda la información financiera del periodo de AMLO en la jefatura de gobierno en manos de uno de los jefes de la derecha mexicana.

en la jefatura de gobierno en manos de uno de los jefes de la derecha mexicana. Como Luis Videgaray había sido colaborador cercano de Aspe, lógicamente se llevó esa información de AMLO al equipo de Enrique Peña Nieto , con el que Videgaray trabajó.

había sido colaborador cercano de Aspe, lógicamente se llevó esa información de AMLO al equipo de , con el que Videgaray trabajó. En su periodo como jefe de gobierno, Ebrard apoyó alianzas con el PAN del entonces principal partido de izquierda, el PRD ; ello contra la estrategia de AMLO.

del entonces principal partido de izquierda, el ; ello contra la estrategia de AMLO. También contra la lógica de mantener la pureza de la izquierda y la defensa de la legalidad electoral, Ebrard terminó pactando con el entonces presidente Felipe Calderón; en efecto, el espurio que se había robado las elecciones de 2006.

Ebrard pensó que con ayuda de la estructura del PRD iba a poder ganarle la candidatura presidencial de 2012 a AMLO. No pudo: Andrés Manuel tuvo un mejor resultado en las encuestas que en aquel tiempo se hicieron.

a AMLO. No pudo: Andrés Manuel tuvo un mejor resultado en las encuestas que en aquel tiempo se hicieron. En 2013 Ebrard lanzó un movimiento para empezar su camino rumbo a la presidencia en 2018. Para ello pensaba reorganizar al PRD y sumar otros partidos. Obviamente contra AMLO, lo que en forma explícita decía el hoy canciller.

Aquel movimiento de Ebrard fracasó, sobre todo porque tuvo que irse de México por el desastre de la Línea 12 del metro que él construyó.

Sí, AMO conoce a Ebrard

Al presidente de México no le sorpenderá, entonces, que en medio de la crisis de los migrantes muertos en un incendio en Ciudad Juárez, el canciller no deje de hacer campaña, inclusive en días hábiles, no en los fines de semana que sería lo decente.

El martes 28 de marzo, un día después de que 3 9 migrantes fallecieran en el incendio de un centro de reclusión, Ebrard jugaba a manejar un coche de Tesla con el gobernador de Nuevo León, Samuel García .

de un centro de reclusión, Ebrard jugaba a manejar un coche de Tesla con el gobernador de Nuevo León, . Ese mismo día presentó en Monterrey su libro, que evidentemente no es literatura sino propaganda proselitista.

En Nuevo León le preguntaron los reporteros por qué no suspendía la gira y no respondió nada. Obviamente no suspendió sus actividades de campaña. Hasta comió delicias de la gastronomía regia con hombres de negocios de medio pelo.

El pasado viernes, día hábil, viajó a Guadalajara a lo mismo.

Se trasladó en primera clase de Aeroméxico —lo que nunca ha hecho AMLO—; específicamente en el vuelo 208 que debía salir a las 8:01 AM, pero se retrasó alrededor de media hora.

—lo que nunca ha hecho AMLO—; específicamente en el vuelo 208 que debía salir a las 8:01 AM, pero se retrasó alrededor de media hora. Viajó acompañado de una mujer —según comentan pasajeros que lo vieron era su esposa Rosalinda Bueso— se sentó en el asiento 2D; ella en el 2F.

Los testigos aseguran que en el asiento 3 viajaba un agente de seguridad, que traía el clásico audífono en la oreja.

En el vuelo hubo turbulencia, lo que puso de malas al canciller; quizá por eso rechazó de mala manera el servicio que la sobrecargo le ofreció. La señora sí fue amable con el personal de la Aerolínea.

Ebrard presentó su libro en el Paraninfo Enrique Díaz de León de la Universidad en horario de trabajo: las 11:00 horas.

Si, Andrés Manuel conoce demasiado bien a Marcelo:

Las tragedias no le distraen. Aunque buena parte de la responsabilidad de la política migratoria es suya, a Ebrard le vale gorro la muerte de 39 personas y se va de gira de campaña.

Viaja en primera clase, contra lo exigido por los códigos éticos de la 4T. Ebrard no sacrifica comodidad ni siquiera para no verse mal.

Marcelo es ambicioso y capaz de entregar las finanzas de AMLO a un enemigo de este , Pedro Aspe, como lo hizo en 2007 en el gobierno del Distrito Federal. ¿A quién entregaría la información de la 4T si llegara a la presidencia?

, Pedro Aspe, como lo hizo en 2007 en el gobierno del Distrito Federal. ¿A quién entregaría la información de la 4T si llegara a la presidencia? ¿Llevaría a Morena a pactar con el PAN para garantizar su gobernabilidad? Sí, a juzgar por lo que ya hizo cuando fue jefe de gobierno.

Ni duda cabe, AMLO conoce a su canciller.