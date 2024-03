Jesús Silva-Herzog Márquez no es generoso con sus colegas intelectuales. Su artículo de hoy en Reforma debe haber molestado a dos prominentes pensadores mexicanos, seguramente amigos de don Jesús. Dijo que, de plano, ya se coció el arroz de la elección presidencial 2024, que claramente, con toda objetividad, pronostica decidida a favor de Claudia Sheinbaum.

Pero le faltó generosidad para precisar que fue Héctor Aguilar Camín el influyente comentócrata que primero utilizó tal refrán para intentar contradecir a quienes diagnostican que la candidata de Morena ya ganó la contienda. Este lunes, ni hablar, Silva-Herzog Márquez da argumentos válidos que destruyen la tesis de Aguilar Camín de que el arroz no está todavía cocido.

La verdad de las cosas es que el arroz presidencial 2024 está totalmente cocido. Pero la frustración de Aguilar Camín sería menor si todo el mundo reconociera que, gracias a él, “el comentariado se dedica desde hace meses a pronunciarse sobre la cocción del arroz”. El problema es que Silva-Herzog no le dio el mérito, ni modo.

Creo que Jesús Silva-Herzog Márquez también hará enojar a otro de sus compañeros en el mundo intelectual por haber utilizado, distorsionada, la palabra comentocracia. Es decir, el articulista de Reforma dijo comentariado, lo que seguramente provocará un berrinche de Jorge El Güero Castañeda, quien con toda razón se siente orgulloso de haber sido el inventor de la palabra comentocracia, que competirá a finales de 2024 para ser considerada la palabra del año.

Como homenaje a don Jorge, quien me cae muy bien, cada vez que puedo hablo de la comentocracia. No escribiré después de este artículo nunca más eso de comentariado porque Silva-Herzog Márquez ni me cae bien ni me cae mal, sino más bien todo lo contrario.

El citado articulista de Reforma no tiene ninguna duda acerca de que ya hay ganadora en la elección presidencial:

“Ahora, que faltan un poco más de dos meses para el voto, la pregunta sigue siendo la misma: ¿este arroz ya se coció? Si hace unos meses era prematuro, ahora, cuando faltan un poco más de dos meses, parece difícil negar que la elección presidencial no parece competida. La ventaja de la puntera no disminuye y la campaña de la opositora no termina de levantar”. JESÚS SILVA-HERZOG MÁRQUEZ

Para no aburrir con el refrán este arroz ya se coció, propondré opciones para explicar la aplastante derrota que está en el destino de Xóchitl Gálvez, candidata de la alianza PRI, PAN, PRD.

Refrán 1. A buey viejo, cencerro nuevo:

Según el Centro Virtual Cervantes “ se emplea cuando alguien pretende destacar sin mérito” (el caso de Xóchitl, en cuya biografía no hay nada que racionalmente motive a votar por ella para el cargo de presidenta de México).

se emplea cuando alguien pretende destacar sin mérito” (el caso de Xóchitl, en cuya biografía no hay nada que racionalmente motive a votar por ella para el cargo de presidenta de México). También se usa “cuando se compone y adorna a alguien o algo para darle mejor apariencia, una apariencia juvenil”. Por más que los disfracen de modernidad y democracia , el PRI y el PAN no dejan de ser los partidos más desprestigiados y con más negativos; por lo mismo, los que más rechazo generan entre los y las votantes.

y , el PRI y el PAN no dejan de ser los partidos más desprestigiados y con más negativos; por lo mismo, los que más rechazo generan entre los y las votantes. “Alude a los viejos que resultan ridículos por arreglarse como si fueran jóvenes, algo impropio para su edad”. Imposible no pensar en Alito Moreno, Santiago Creel, Felipe Calderón, Vicente Fox, Rubén Moreira y demás aliados de Xóchitl Gálvez, que no son tan viejos por su edad —Creel y Fox sí—, sino por lo que representan.

Refrán 2. Cada uno habla de la feria como le va en ella:

Detestan a Morena, al presidente AMLO y a la futura presidenta Sheinbaum personas a las que les ha ido mal en el primer sexenio de la 4T. Se entiende entonces la diaria corajina de alguien como Héctor Aguilar Camín, un hombre al que le iba bastante bien en sexenios anteriores y cuyo negocio, la revista Nexos, en el gobierno actual sufrió pérdidas innegables. Si Aguilar Camín habla mal de la feria, otras personas hablan bien porque les ha ido bien. Una mayoría parece estar satisfecha con el proyecto obradorista que de alguna manera continuará, cambiando lo que deba cambiar, con Claudia en la presidencia.

Refrán 3. Bien me quieres, bien te quiero, mas no te doy mi dinero:

Significado: “Recrimina a quien hace muchos elogios y asegura estimar mucho a alguien, pero no ayuda en tiempo de necesidad porque supone mengua para su bolsa”. La ya desengañada Xóchitl se la ha pasado en los últimos días quejándose porque nomás no llegan a su campaña los recursos económicos prometidos por el PRI y el PAN. Alito Moreno y Marko Cortés bien que quieren a la candidata X, pero no le sueltan el dinero. Pensarán que para qué si ya perdió. Tendrán razón, pero si le niegan apoyo más fea será la derrota.

Refrán 4. Abogado joven, pleito perdido:

Significado: “Para el buen desempeño de las profesiones resulta imprescindible o muy conveniente poseer cierta experiencia, con el fin de obtener el resultado apetecido”. Xóchitl Gálvez no es joven, pero su experiencia política a nivel nacional es muy limitada. Candidata sin veteranía, campaña perdida.

Refrán 5. Asno de muchos, lobos lo comen:

Significado: “Lo que pertenece a muchos o lo que usan muchos pero nadie cuida como propio, acaba por perderse o deteriorarse”. La campaña de Xóchitl es de todos y todas en el PRI y el PAN, pero nadie entre los dirigentes reales de tales partidos la cuida. Ni la cuidarán quienes mandan en tales institutos políticos.

Refrán 6. Mundo redondo, quien no sabe nadar, vase al fondo:

Significado: “Advierte que para vivir y sobrevivir hay que recurrir no sólo a la inteligencia sino también a la picardía, a la astucia”. A la candidata X le han faltado las tres virtudes, por eso está hundida.

Refrán 7. Santa Rita, Rita, lo que se da no se quita:

Significado: “Se emplea para negarse a devolver algo a quien era su dueño antes, pero que lo regaló”. El pueblo votaba mayoritariamente por el PRI y el PAN, pero sus malos gobiernos —y algunos fraudes electorales, como el de 2006— terminaron por regalar mucho más de la mitad de los votos a la izquierda. AMLO tomó el obsequio y Claudia lo cuidará a partir del próximo octubre. Y es que, evidentemente, lo que se da no se quita.

Refrán 8. Una cosa es enhebrar y otra dar puntadas:

Significado: “No es lo mismo iniciar una tarea que acometerla hasta el final”. Se emocionaron en la oposición cuando lanzaron a Xóchitl Gálvez. Pronto resultó evidente que nomás no era competitiva frente a Claudia Sheinbaum.

Refdrán 9. Al que le pique, que se rasque: