Usuarios de Twitter se quejan del servicio de Andrea en el Buen Fin 2021

Usuarios de Twitter se quejan del servicio de la zapatería Andrea en línea en el Buen Fin 2021.

Este Buen Fin 2021 ya inició desde el miércoles 10 de noviembre , la modalidad de este año ha sido completamente híbrida, por lo que los compradores han podido seleccionar sus productos en línea desde la comodidad de su hogar u optar por ir a la tienda física.

Son varias marcas que han entrado a estas promociones de el Buen Fin 2021, tanto en línea como en sus tiendas físicas. Tal es el caso de la distribuidora y tienda por catálogo de calzado y ropa, Andrea.

Para este Buen Fin 2021 la tienda de Andrea en línea ha recibido quejas por parte de los usuarios de Twitter. Esto debido a la poca claridad de sus políticas de descuento y promociones en sus catálogos disponibles en línea.

Una de las primeras quejas apareció de parte de una usuaria dónde se expresa de las promociones de Andrea del Buen Fin 2021 como un fraude y lo hizo así mediante un tuit.

“Un total fraude lo que hace @andreaenlinea en el catálogo del buen fin, se inventan sus términos para no hacerte los descuentos marcados en el catálogo, no me quisieron hacer válida la promoción, además de que sus empleados no saben orientar al cliente.”

@pachdiane