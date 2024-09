Empezamos septiembre; pero parece que ya se acerca Halloween, pues tenemos un termo de El Extraño Mundo de Jack en Vips.

Este termo de El Extraño Mundo de Jack en Vips es de color morado, con ilustraciones de Jack, Zero y Sally; además, cuenta con una tapa anaranjada y popote.

Es de muy buen tamaño, pues le caben 1.2 litros de tu bebida favorita ya sea fría o caliente, pues el envase conserva la temperatura.

Si te interesa este coleccionable para irte poniendo en tono con el Halloween (aunque falten dos meses), a continuación te daremos todos los detalles al respecto.

El Extraño Mundo de Jack (Captura / Disney)

Precio del termo de El Extraño Mundo de Jack en Vips

El termo de El Extraño Mundo de Jack en Vips tiene un precio “normal” en lo que se refiere a coleccionables; pero a algunos se les podría hacer algo caro.

El precio del termo de El Extraño Mundo de Jack en Vips es de 349 pesos; como mencionamos, lo que cuestan en general este tipo de coleccionables.

Hay que mencionar que no hay otros diseños del termo, el que aquí te presentamos es el único que venden en el restaurante.

Lo mencionamos por si te preguntabas si había varios de dónde escoger.

Termo de El Extraño Mundo de Jack en Vips (Vasos de Cine y Coleccionables)

¿Cómo comprar el termo de El Extraño Mundo de Jack en Vips?

A diferencia de otros promocionales que venden en el restaurante, no hay que hacer nada especial para conseguir el termo de El Extraño Mundo de Jack en Vips.

El termo de El Extraño Mundo de Jack en Vips lo tienen en exhibición en la parte de la caja, por lo que puedes ir a dicha zona y comprarlo sin ninguna otra restricción.

Es decir, no debes de comprar un paquete especial o tener un consumo mínimo en el restaurante.

Si no tenías planeado ir a comer al Vips pero quieres tu termo, puedes ir por él; no te deberían de poner alguna traba para adquirirlo aunque no consumas alimentos.

Con información de Vasos de Cine y Coleccionables