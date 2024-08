Si bien algunos meses para Halloween, eso no es excusa para no irse preparando con los Little People de El Extraño Mundo de Jack en Amazon.

De cara a la celebración del 31 de octubre, los Little People de El Extraño Mundo de Jack en Amazon vienen en un paquete con cuatro de los personajes principales de la película:

Jack Sally Zero Oogie Boogie

Las 4 figuras tienen un tamaño de 6 centímetros y lo mejor de todo es que brillan en la oscuridad, lo que les da un toque extra de ese ambiente de Halloween.

Si te interesan los coleccionables Little People de El Extraño Mundo de Jack que hay en Amazon, a continuación te daremos todos los detalles.

Little People de El Extraño Mundo de Jack en Amazon (Amazon)

Precio de los Little People de El Extraño Mundo de Jack en Amazon

El precio de los Little People de El Extraño Mundo de Jack en Amazon está dentro del rango general de los coleccionables.

A algunas personas se les puede hacer un poco caro el precio de los Little People de El Extraño Mundo de Jack en Amazon, tomado en cuenta que son solo 4 figuritas.

Pero otros lo tendrán como algo relativamente normal. El precio de los Little People de El Extraño Mundo de Jack en Amazon es de 1,199 pesos.

Dicho precio se debe en parte a que estos coleccionables eran parte de la celebración de los 100 años de Disney, lo que significa que actualmente son algo escasos.

Little People de El Extraño Mundo de Jack en Amazon (Amazon)

Si estoy en México ¿Cuándo llegan los Little People de El Extraño Mundo de Jack en Amazon?

Si vives en México y quieres los Little People de El Extraño Mundo de Jack en Amazon deberás de tener un poco de paciencia.

Debido a que es un pedido internacional, los Little People de El Extraño Mundo de Jack en Amazon te llegarán después de una o dos semanas si vives en México.

Es decir que si los compras a inicios de septiembre, no los verás hasta la primera quincena del mismo; aunque no te debes de preocupar pues el envío es seguro.

Te mencionamos lo anterior para que planifiques bien tu pedido de los Little People de El Extraño Mundo de Jack, para que así no te desesperes porque no llega pronto.

Little People de El Extraño Mundo de Jack en Amazon (Amazon)

Con información de Amazon.