Sony ha sido la siguiente en anunciar despidos masivos en el mundo de los videojuegos, al confirmar reducción de personal en estudios de PlayStation.

De acuerdo con un comunicado de la propia Sony, serán 900 empleados de PlayStation los que pierden su trabajo de manera inmediata.

Esto representa el 8% del total de la fuerza laboral de la división de videojuegos de la empresa.

Si bien parece que no es “tan grave”, este movimiento afectará a estudios clave de la compañía, además significar algunos cierres y cancelaciones de videojuegos.

PlayStation

¿Qué estudios se verán afectados por los despidos en Sony y PlayStation?

Tres serán los estudios que de manera inmediata verán reducidos sus trabajadores debido a la ola de despidos en Sony y PlayStation.

Los estudios afectados por los despidos en Sony y PlayStation son:

Insomniac

Naughty Dog

Guerrilla Games

Se tratan de tres de los estudios más importantes de la división de juegos, basta recordar que Insomniac acaba de lanzar Marvel’s Spider-Man 2.

Por su parte Naughty Dog son los creadores de The Last of Us y Guerrilla Games de la saga Horizon.

The Last of Us Part II (Naughty Dog)

London Studios cerró por los despidos en Sony y PlayStation

El caso más fuerte es el de London Studios, el cual cerró definitivamente tras los despidos en Sony y PlayStation.

Lo que significa que toda la plantilla de London Studios se quedó sin trabajo de manera inmediata luego del anuncio de los despidos de Sony y PlayStation.

London Studios llevaba más de 20 años desarrollando para las consolas de PlayStation, enfocándose en juegos pequeños y de fácil acceso como Singstar.

No obstante, eso iba a cambiar con su próximo desarrollo, el cual era una obra más compleja para el PS VR2; obra que ya no se podrá concretar.

Fans han señalado el pésimo manejo de esta situación, pues apenas hace un par de días, Jim Ryan, el aún CEO de PlayStation, estuvo en las oficinas del estudio.

El ejecutivo de 56 años celebró una fiesta con los empleados con motivo de su retiro de la compañía.

Cierre London Studios (Especial)

Los despidos de Sony y PlayStation también provocan cancelaciones de juegos

Como era de esperarse, al tener una menor plantilla por los despidos de Sony y PlayStation, varios juegos han sido cancelados o retrasados.

Hermen Hulst de PlayStation Studios mencionó que se hicieron evaluaciones a todos los juegos en desarrollo, y se decidió cancelar varios.

Si bien no dijo nombres, se sabe que uno de estos fue un juego online de Twisted Metal.

Asimismo, confirmó que ningún juego perteneciente a los estudios de PlayStation será lanzado hasta 2025.

Además de que los juegos AAA tardarán más en ver su lanzamiento, enfocándose de momento en un cambio de estrategia de desarrollo.

Esto también implica una revisión a profundidad de los costos de desarrollo, el cual se ha disparado desde finales del PS4.

El último reporte reveló que Marvel’s Spider-Man 2 costó 300 mdd (5.1 mil mdp), cifra que es insostenible a la larga.

Twisted Metal (Sony)

Con información de Sony, Bloomberg, Jason Schreier e IGN.