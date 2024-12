En Movimiento Regeneración Nacional (Morena) se discute una propuesta que podría beneficiar a aquellas personas cuyos ingresos dependen de las propinas.

Esta iniciativa para reformar la Ley Federal del Trabajo en favor de los trabajadores no asalariados, fue presentada por el diputado morenista Pedro Haces Barba.

De ser discutida, y de ser el caso, aprobada, los trabajadores de los siguientes sectores con ingresos a base de propinas serían beneficiados:

Restaurantes

Gasolineras

Estadios

Estacionamientos

Si este es tu caso , esta información te interesa.

Morena propone salarios para trabajadores cuyos ingresos dependan de propinas

El diputado de Morena Pedro Haces informó que presentará una iniciativa para obligar a patrones a pagar un salario mínimo a trabajadores cuyos ingresos dependan de propinas.

“Es una iniciativa de decreto donde se van a reformar y adicionar diversas disposiciones de la ley federal del trabajo para que todos los ´propineros´ tengan un salario base”, adelantó.

No obstante, precisó que las propinas no se gravarán, lo que significa que no se les cobrarán impuesto s, ya que ese ingreso es dado de forma voluntaria y pertenece sólo a los propineros.

“No vamos a gravar las propinas. Las propinas son de la gente, sí, porque la propina en cualquier lugar del mundo puede ser un 10 por ciento, un 15 por ciento, un 18 por ciento o un 20 por ciento. Lo que tú das depende de cómo ha sido esa anfitrionía que te atendió en una gasolinera o en un restaurante” Pedro Haces

Pedro Haces destacó la importancia de otorgar un salario base a las personas que sólo tienen ingresos mediante las propinas, a fin de que puedan gozar de los beneficios establecidos en el artículo 123 constitucional en la Ley Federal del Trabajo.

Morena propone regular las propinas de meseros, gasolineras y “viene, viene” (Eduardo Díaz)

Pedro Haces señala que estos trabajos, que dependen de las propinas, serán beneficiados

Al nombrar a algunos de los beneficiarios con la nueva propuesta, enlistó los siguientes trabajos:

Repartidores de gas

Despachadores de gasolina

Meseros

Valet parking en los centros comerciales

Acomodadores de coches

Los cadis de golf

Vendedores en los estadios

Vendedores en las plazas de toros

Asimismo, también mencionó a las personas que trabajan en las ferias como Aguascalientes, León, Pachuca, entre otras grandes celebraciones en México.

Esta iniciativa surge luego de que a Pedro Haces se le acusara por querer cobrar impuestos a los propineros, pues en una declaración pasada dijo que b uscaba regularizar las propinas.