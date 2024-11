¿Te toca trabajar el 1 y 2 de noviembre y no sabes si te deben pagar doble? A continuación te contamos si la tradicional celebración de Día de Muertos forma parte de los días oficiales en México.

Los días 1 y 2 de noviembre las escuelas no abren sus puertas a los estudiantes, y los profesores no realizan labores, lo que ha sido sujeto de la interrogante sobre si se trata de días festivos en México.

Asimismo, se han preguntado si d ichos días se deberá pagar doble a quienes trabajen , tal como se hace en otras fechas conmemorativas, como el 16 de septiembre.

No obstante, el 1 y 2 de noviembre no son señalados como días oficiales en la Ley Federal del Trabajo en México, por lo que si trabajas hoy viernes o mañana sábado, no recibirán más retribución salarial.

¿Qué se celebra el 1 y 2 de noviembre en México?

Las festividades por el 1 y 2 de noviembre son una gran tradición en México, en donde las y los mexicanos recuerdan a familiares y amigos que fallecieron con un gran altar.

El 1 de noviembre se conoce como el Día de Todos los Santos y según la tradición, es dedicado a niños o muertos chiquitos, mientras que el 2 de noviembre es llamado el Día de los Muertos, es decir, todos los adultos.

Ambos días se utilizan para honrar a los difuntos y celebrar a la vida a través de la muerte, con ofrendas tradicionales y la visita a las tumbas y crematorios de los muertos.

Día de Muertos en Cuanajo, Michoacán (Cortesía)

¿Qué días se pagan doble por trabajar en México?

Pese a que el 1 y 2 de noviembre se conmemora el Día de Muertos en México, una de las tradiciones más importantes del país, no se señalan como días de asueto en la Ley Federal del Trabajo.

Cabe destacar que dicha ley señala en su artículo 74 que las y los trabajadores mexicanos tienen derecho a días de descanso obligatorio.

Los días señalados como oficiales o de descanso obligatorio en México son:

El 1 de enero

El primer 5 de febrero

El 21 de marzo

El 1 de mayo

El 16 de septiembre

El 20 de noviembre

El 1 de octubre de cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal

El 25 de diciembre

El que determinen las leyes federales y locales electorales, en el caso de elecciones ordinarias, para efectuar la jornada electoral