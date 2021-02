Salinas Pliego dice que no piensa pagar ni "un rábano" al SAT

"No pienso pagar ni un rábano", dijo Salinas Pliego, tras cuestionamiento de sus deudas al SAT, que ascienden a los 40 mil millones de pesos.

El empresario Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, respondió que no piensa “pagarle ni un rábano” al Servicio de Administración Tributaria (SAT), luego de que un usuario de Twitter que lo cuestionó acerca de la deuda de sus empresas con el fisco mexicano.

Otro usuario de Twitter señaló que con lo que Salinas Pliego le debe al SAT, su fortuna podría ser embargada. Sin embargo, el empresario le contesto que él no debe nada, pero si las empresas deben, pagarán lo que se dictamine.

“Técnicamente usted no tiene ni idea de lo que es mi fortuna y lo que son mis empresas. Yo no debo nada y si las empresas deben, pues pagarán lo que la autoridad dictamine” Ricardo Salinas Pliego

No, no pienso pagar ni un rábano. — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) February 7, 2021

Empresas de Salinas Pliego deben 40 mil millones de pesos al SAT

En entrevista con el programa Los Periodistas, transmitido en La Octava, la jefa de Servicio de la Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, reveló que las empresas de Ricardo Salinas Pliego tienen un adeudo de 40 mil millones pesos en impuestos.

Raquel Buenrostro explicó que las empresas de Salinas Pliego le deben al SAT 32 mil millones de pesos históricos, sin actualizar por inflación, de esa forma la cifra podría alcanzar los 40 mil millones de pesos.

“Tenemos ya 6 juicios que ganamos en primera instancia, de esos 6 uno también ya lo ganamos en segunda instancia y lo que llevamos ahorita en juicios con primera instancia, son aproximadamente cerca de 32 mil millones de pesos de impuestos en pesos históricos, todavía habría que actualizar el monto” Raquel Buenrostro

El SAT ha ganado seis juicios en primera instancia por adeudos de las empresas de Ricardo Salinas Pliego. En el último juicio, que llegó a segunda instancia, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa determinó que Elektra debe 4 mil 916 millones de pesos al SAT.