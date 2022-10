Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, celebró su cumpleaños con rock viejito, pastel gigante y un Chumel Torres cantando. A continuación te mostramos los detalles de la fiesta de cumpleaños del magnate hombre de negocios.

El lunes 17 de octubre, Ricardo Salinas Pliego celebró su cumpleaños número 67; pese a que su fecha de nacimiento es el 19 de este mes, el empresario festejó con una lujosa cena en las instalaciones de TV Azteca.

A la cena estuvieron invitados varios personajes de la farándula y algunos influencers, tal como lo señaló en las dinámicas que realizó en redes sociales para elegir a sus acompañantes en la celebración.

Ricardo Salinas Plieho e invitados a su fiesta de cumpleaños (Tabata Jalil / Twitter)

Entre los invitados destacó Chumel Torres, quien no dudo en agarrar el micrófono y mostrar sus dotes artísticos cantando y bailando.

A continuación te dejamos más detalles de la fiesta de cumpleaños número 67 de Ricardo Salinas Pliego.

VIDEO: Un Chumel Torres musical canta para Ricardo Salinas Pliego

En un video que compartió Ricardo Salinas Pliego sobre su festejo de cumpleaños, se observa a Chumel Torres bailando y cantando con el grupo musical “MYST MySoundTrack”.

La melodia que Chumel Torres canta con micrófono en mano es “Killing Me Softly With His Song” de Roberta Flack, al tiempo que la baila con peculiares pasos.

Entre los cantantes también se observa al Escorpión Dorado y a Patricio Borghetti, mientras que los demás invitados los acompañan con sus voces desde sus lugares.

Así fue el pastel de cumpleaños de Ricardo Salinas

En otro video se aprecia el enorme y extravagante pastel de cumpleaños de Ricardo Salinas, a tonos dorados, con detalles negros y rojos.

Mientras que los invitados a su fiesta de cumpleaños, usando sombreros y gafas de diferentes figuras, entonan las mañanitas para el dueño de Grupo Salinas.

Al tiempo que se observa cómo la esposa de Ricardo Salinas, María Laura Medina de Salinas, le canta las mañanitas al oido y lo abraza.

En la fiesta se escucharon canciones de “rock viejito” de grupos Caifanes y Maná. Otros de los invitados fueron: