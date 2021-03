Ricardo Salinas Pliego emitió su opinión sobre el INE en su grupo de Telegram.

México.- El empresario Ricardo Salinas Pliego consideró que el INE debe morir pronto, en un grupo de Telegram.

Ricardo Salinas Pliego, según publicaciones en Twitter, expuso en el grupo que el INE debe morir pronto. Aclaró que es su opinión y el próximo lunes la compartirá de forma amplia para su debate en la red social en la que se mantiene activo.

Siempre tiene que haber un llorón, yo TENGO DERECHO A OPINAR LO QUE ME DE MI GANA y si no le parece, no me siga, pero no sea delicada, ni chismoso. Entienda que aún en las diferencias hay que ser hombrecitos, dígame lo que usted piensa. Por cierto yo no necesito bules para nadar. https://t.co/sPqsSTbXdQ pic.twitter.com/as4RYVNgFT — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) March 26, 2021

Tras la publicación de su comentario, Ricardo Salinas Pliego acusó que “siempre tiene que haber un llorón” y dijo estar en su derecho a opinar lo que sea, ya que en la publicación que hizo público su comentario se le acusó de “ser uno de los consentidos de la Cuarta Transformación”.

Hasta el momento el empresario no ha abundado en su comentario.

Ricardo Salina Pliego lamenta muerte de Alberto Ciurana

Ricardo Salinas Pliego lamentó la muerte del director de contenidos de TV Azteca, Alberto Ciurana, el cual ya había recibido la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus Covid-19 pero murió por la enfermedad.

Ricardo Salinas Pliego lamentó el deceso e su amigo y deseó pronta recuperación a su familia y amigos. Alberto Ciurana corroboró padecer el coronavirus el 10 de marzo. Figuras como Javier Alatorre también emitieron sus condolencias por la muerte del trabajador de TV Azteca.