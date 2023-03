Ricardo Salinas Pliego defiende a sus abuelos por los 117 años de Grupo Salinas, los cuales se cumplieron el pasado 14 de marzo de este 2023.

A través de redes sociales, Ricardo Salinas Pliego recordó que los 117 años de Grupo Salinas y la oportunidad de ser millonario se han forjado con:

trabajo duro inteligencia preparación paciencia libertad innovación

Y “buenos ancestros”, sin embargo, este último desató gran polémica en Twitter, pues usuarios aseguran que el 95% de su fortuna fue heredada.

Trabajo duro + inteligencia + preparación + buenos ancestros + paciencia + libertad + innovación = oportunidad de ser millonario.



117 años de historia para @gruposalinas — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) March 15, 2023

Ricardo Salinas Pliego responde a críticas por la fortuna heredada de sus abuelos

Tras exponer que parte de su herencia fue heredada, Ricardo Salinas Pliego recibió diversas criticas de usuarios de Twitter, quienes señalaron que solo es un “millonario por herencia” y que el 95% de su fortuna se forjó gracias a sus abuelos y bisabuelos.

Ante dichos comentarios, el empresario de Grupo Salinas respondió que lo que les duele a sus críticos es que sus abuelos hayan sido mexicanos trabajadores, y no “huevones y mantenidos” que no dejaron herencia.

“¿Por qué les duele tanto que mis abuelos si hayan sido Mexicanos trabajadores y los suyos unos huevones o desde cuando en México es un delito trabajar y heredarle a sus hijos el resultado de una vida llena de esfuerzo? Reclámenle a sus abuelos por haber sido mantenidos y huevones… si no les dejaron nada no es problema mío.” Ricardo Salinas Pliego

Y ante comentarios que indican que ahora sus ancestros y los de otros mexicanos están en la tumba donde “son iguales”, Ricardo Salinas Pliego refirió que la vida no se trata de “morir igual o peor que como nacimos”.

Pues dijo que se trata de vivir en grande y disfrutar, de no conformarse con un “así me toco vivir”, pues al final morirse no tiene chiste, ya que a su parecer “eso cualquier pend... lo hace”.

Trabájele duro… para que sus nietos tengan el 95% de su vida resuelta cuando nazcan y deje de llorar 😌😂😘! https://t.co/6tjYuL4RY7 — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) March 16, 2023

¿Quiénes son los abuelos que Ricardo Salinas Pliego defendió?

Y es que, según la historia familiar de los Salinas, su fortuna comenzó a formarse desde la época de su bisabuelo, Benjamín Ricardo Salinas Westrup, quien se inició en los negocios a principios del siglo XIX.

Según se indicó, el hombre inició como empresario al crear camas de metal con varillas de desperdicio de la Fundidora Monterrey, y posteriormente fundó la tienda conocida como “Salinas y Rocha” con un socio.

Después, en 1950, Hugo Salinas Rocha, abuelo de Ricardo Salinas Pliego, abrió Elektra, entonces dedicada a la fabricación de transmisores de radio y que tiempo después comenzó a comercializar bienes.

Luego llegó Hugo Salinas Price, padre de Ricardo Salinas Pliego, quien asumió la dirección de Elektra en la década de los 60 y l ogró consolidar 59 puntos de venta a nivel nacional.

Finalmente en 1987 Ricardo Salinas Pliego asumió la dirección de Grupo Salinas y logró internacionalizar la empresa, misma que comenzó a cotizar en la bolsa.