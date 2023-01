Esta semana tenemos más de 100 MILLONES de pesos en premios repartidos en nuestros sorteos, #SorteoMayor No. 3872, #SorteoSuperior No. 2750 y #SorteoZodiacoEspecial No. 1600. 🥳

Compra tus cachitos en https://t.co/f2xeInai73 o con tu billetero. #SiJuegasGanaMéxico pic.twitter.com/KVZRRN3eM7