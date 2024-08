México registra un lunes negro en su economía hoy 5 de agosto, ya que la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cayó 1.8% en el inicio de la jornada, lo cual se dio en línea con los mercados globales ante el temor a una recesión en Estados Unidos.

La tasa de desempleo en Estados Unidos aumentó 4,3% en julio de 2024 y se sitúo como la más alta desde octubre de 2021, hecho que generó inquietud en la Reserva Federal (Fed) así como reacciones en los principales índices de Wall Street, y en los índices bursátiles de Asia y Europa.

En ese marco, el índice S&P 500 cayó 168.56 puntos, o 3.15 por ciento, a 5 mil 178.00 unidades, mientras que el Nasdaq bajó 624.98 puntos, o 3.73 por ciento, a 16 mil 151.19 unidades. En el mismo sentido, el Promedio Industrial Dow Jones cayó mil 94.07 puntos, o 2.75 por ciento, a 38 mil 643.19 unidades.

La Bolsa Mexicana de Valores registró una caída de 1.8% hoy lunes 5 de agosto; el índice líder S&P/BMV IPC .MXX, que agrupa a las 35 acciones más negociadas del mercado local, cayó a 51,302.87 puntos, lo cual se tradujo en una tercera jornada consecutiva de pérdidas.

Esta caída es encabezada en México por los títulos de la minera Industrias Peñoles con un 5.32% menos a 255.02 pesos, seguidos por los de la farmacéutica Genomma Lab, que cayó 4.96% a 18.01 pesos.

En esa relación de ideas, el peso mexicano sufrió una depreciación del 2%, ya que hoy lunes 5 de agosto se cotiza en en 20.16 unidades por dólar, su nivel más alto desde octubre de 2022.

Ante una posible recesión en Estados Unidos y la caída del peso mexicano frente al dólar, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) destacó las finanzas de México, hecho por el que dijo que existe un “margen de protección” en cuanto a dicho tema.

“Esto es hoy, el peso llega a 19.55 (por dólar). Nosotros tenemos todavía, así, tenemos un margen de protección, no nos afecta tanto porque nuestras finanzas están muy fuertes”

En ese sentido, el presidente explicó que una de las razones por las que México puede resistir esta caída son las reservas acumuladas en el Banco de México a lo largo del sexenio:

Además destacó el fortalecimiento del peso en durante la actual administración, hecho que contrasta con los resultados que entregaron gobiernos del PRI y del PAN desde el sexenio de Luis Echeverría, es decir, desde hace más de 5 décadas.

“Y lo otro que nos ayuda es que en todo el sexenio, el peso se ha apreciado, se fortaleció el peso. No nos ha pasado lo que sucedió desde Echeverría, López Portillo, Miguel de la Madrid, Salinas, Zedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto. En todos esos Gobiernos se devaluó el peso y en el nuestro no se ha devaluado en el sexenio, es la primera vez en 50 años que nuestro peso no se devalúa. Claro, estábamos en primer lugar a nivel mundo en cuanto a fortalecimiento del peso con relación al dólar, con esto que está pasando a partir del jueves, el marco suizo ocupó el primer lugar, pero de todas maneras”

AMLO