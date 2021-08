¿Por qué odiamos a los bancos?

Los bancos no son instituciones muy apreciadas, de hecho existe un gran odio a los mismos, aunque no podemos negar que son necesarios.

Este odio a los bancos siempre ha estado ahí; pero al parecer ha aumentado en los últimos años, con el ascenso de internet y la conectividad.

Sin embargo, hay razones puntuales de por qué la gran mayoría de la gente odia a las instituciones bancarias.

Banco Azteca (Graciela López / Graciela López/Cuartoscuro)

Se trata de una combinación desafortunada de prácticas abusivas y falta de educación financiera, por lo menos en México.

Esto da como resultado un circulo vicioso donde casi todo lo que tenga que ver con un banco sea mal recibido por las personas.

A continuación explicaremos lo anterior de manera más puntual.

Odiamos a los bancos porque son abusivos

Vayamos a lo más inmediato, gran parte del odio a los bancos se da por las prácticas abusivas que tienen estos para con sus clientes.

Es común saber de bancos que hacen movimientos no deseados por los clientes, como es el usar parte de su saldo para inversiones sin consultar.

También están los casos donde se aprueban tarjetas de crédito o seguros de vida sin que estos sean pedidos por los clientes.

Esto sin olvidar las llamadas de los ejecutivos de los bancos ya sea para ofrecer más servicios o solicitar pagos de créditos y prestamos.

Banco (Andrea Murcia / Cuartoscuro)

Todas estas situaciones se dan porque en general el banco se aprovecha de la ignorancia de algunas personas.

Es común que todos estos casos se den con clientes de la tercera edad o que demuestran cierto desconocimiento de las actividades bancarias.

El banco los ve como personas vulnerables, de ahí que no dude en agregar comisiones, seguros o créditos “extra” al dinero que manejan en sus cuentas.

Odiamos a los bancos porque no tenemos educación financiera

Si bien los bancos no son instituciones de moral intachable, parte del odio a estos también recae en la nula educación financiera de algunos clientes.

En México, como muchas otras cosas, no se enseña en casi ningún estrato cómo es el cuidado y la administración del dinero y las finanzas.

Esto trae como consecuencia que algunas personas piensen que es muy fácil abrir una cuenta, solicitar créditos y prestamos al banco; como si fuera un juego.

Banco (Diego Simón Sánchez/Cuartoscuro)

Esta falta de administración hace que cosas como el ahorro y la inversión sean dejadas de lado, pues se piensa en lo más inmediato que es el gasto y la deuda.

Si bien esto se puede adquirir por una emergencia o un proyecto a futuro; aquí nos referimos a quienes no están en necesidad del adeudo inmediato.

Así el odio al banco surge no por un abuso (que reiteramos, los hay); sino porque está ahí recordándonos que estamos hasta el cuello de deudas innecesarias.

¿Cómo superar nuestro odio a los bancos?

Los bancos no van a dejar de ser abusivos de la noche a la mañana, por ende se les debe de exigir que nos respeten como clientes y denunciar malas prácticas.

Ya sea con los mismos encargados del banco y si no hay solución, con las autoridades pertinentes; para que nuestro caso no escale aún más.

Asimismo también debemos de cuidar nuestras finanzas si decidimos acudir a un banco para abrir una cuenta, sea de ahorro o de otro tipo.

Sucursal bancaria. Bancos abiertos jueves y viernes santos. (Cuartoscuro)

Aunque suene reiterativo, no gastar más de lo que tenemos y no aceptar ninguna oferta del banco que no queramos o sin previo análisis.

Esto va para créditos y prestamos; estos sólo deben de ser necesarios si se ven como una inversión y se tiene una certeza de que la deuda no crecerá.

También dependerá del banco donde estemos; habrá unos que sean más abusivos que otros; también conviene informarse de estos antes de cualquier cosa.