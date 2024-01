¿Cuándo depositan el primer pago de la pensión IMSS para jubilados de este 2024? Te contamos sobre la fecha en la que se hace la primera entrega del dinero de este año.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ya informó sobre la fecha en la que se hará el primer pago de la pensión para jubilados que corresponde al mes de enero de 2024.

Si hasta el momento no has cobrado tu dinero, debes tener en cuenta que ya se hizo el primer depósito, pero no te preocupes, acá te contamos los detalles.

IMSS (Especial)

Ya se hizo el primer depósito de la pensión IMSS 2024

Por lógica, podría creerse que el primer depósito de la pensión IMSS 2024 se hizo desde el 1 de enero, sin embargo, la fecha en cuestión fue feriada, por lo que el día fue otro.

El primer pago del año para los jubilados, se realizó desde el pasado martes 2 de enero, fecha en la que se reanudaron las actividades y por lo tanto, se hicieron los depósitos y los bancos ya estaban abiertos.

Por lo tanto, si hasta el momento no has cobrado tu dinero correspondiente al mes de enero de 2024, ya puedes disponer de él.

Hay que resaltar que desde el primer día de este año, se aplicó un incremento del 20 por ciento al salario mínimo, razón por la cual la pensión mínima garantizada debe ser de 6 mil 233 a 7 mil 508 pesos.

Estas son las fechas en las que se harán todos los depósitos de la pensión IMSS para jubilados

Cabe destacar que para este 2024, el IMSS ya dio a conocer todas las fechas en las que se hará el depósito de la pensión para jubilados del año, siendo las presentadas a continuación:

Martes 2 de enero

Jueves 1 de febrero

Viernes 1 de marzo

Lunes 1 de abril

Jueves 2 de mayo

Lunes 3 de junio

Lunes 1 de julio

Jueves 1 de agosto

Lunes 2 de septiembre

Miércoles 2 de octubre

Viernes 1 de noviembre

Lunes 2 de diciembre

En caso de que tengas alguna duda en torno al cobro de tu pensión IMSS, puedes pedir información por medio del número telefónico 800 623 2323 en el que se brinda atención para todos los pensionados.