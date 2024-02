El Consejo Mexicano de Negocios (CMN), presidido por Rolando Vega Sáenz, opina que no es válido negociar la paz con el crimen organizado.

Esto luego de que se diera a conocer que clérigos hicieron una negociación por la paz con el crimen organizado.

El Consejo Mexicano de Negocios catalogó estos actos como desesperación pues la seguridad es un tema pendiente en México y es el Estado quien debe garantizar este derecho.

Para alcanzar un poco de tranquilidad en un país sumido en la violencia, clérigos se vieron obligados a negociar la paz con el crimen organizado.

El presidente del Consejo Mexicano de Negocios opina que estos son actos desesperados de grupos que quieren tener cierta paz. Sin embargo, consideró que sus razones no son válidas.

La principal pendiente, es la seguridad, yo creo que es el tema central; y sin seguridad, los países no avanzan. Obviamente cuando vemos estas expresiones, pues es que hay desesperación de grupos en los que quieren tener cierta tranquilidad para llevar a cabo sus funciones… ¿Es válida una negociación con el crimen organizado, no cederle prácticamente? No es válida. Esta es una labor del Estado y una pendiente que tiene que atenderse.

Rolando Vega Sáenz, presidente del Consejo Mexicano de Negocios