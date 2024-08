Ricardo Salinas Pliego volvió a dar de qué hablar en las redes sociales, luego de que compartiera los 7 requisitos que pide para trabajar con él.

Y es que un usuario cuestionó al dueño de Grupo Salinas acerca de cuáles eran las condiciones que necesita cumplir para laborar para él de manera directa.

Así que sí tú eres de los interesados en trabajar con Ricardo Salinas Pliego, toma nota porque deberás tener todo lo que pide para poder hacerlo.

¿Cuáles son los 7 requisitos que Ricardo Salinas Pliego pide para trabajar con él?

Ricardo Salinas Pliego dio a conocer a sus seguidores en redes sociales que quienes busquen trabajar con él deben contar con 7 requisitos indispensables.

De acuerdo con el dueño de TV Azteca, conocido como “tío Richi” en redes sociales, los aspirantes a laborar en deben cumplir lo siguiente:

Necesita hacer su trabajo tan excelentemente bien que se entere de su existencia. Tener un lugar disponible para usted y ganas de contratarlo. Tener varios puntos de acuerdo en los ideales. Tener ganas de cambiar su vida y la de su familia completamente. Entender que con un gran poder viene una gran responsabilidad. Comprometerse a que con los recursos que va a tener disponibles, usted cambiará la vida de otras personas. Entender y aceptar que trabajar para él no es “full time”, es “full life”.

Además, compartió dos detalles extra que debe tener el perfil de quienes busquen ser parte de su nómina.

El empresario añadió que no le gustan las sorpresas, además de no tolerar a las personas que no asuman la responsabilidad de sus propios errores, y que no deseen aprender de ellos.

July 31, 2024

Fiel a su estilo, Ricardo Salinas Pliego comparte motivos por los que “no será olvidado”

Mediante sus redes sociales, y fiel a su estilo, Ricardo Salinas Pliego compartió motivos por los que aseguró “no será olvidado”.

Según el tío Richie, será recordado por 15 motivos:

Crear más 185 mil empleos formales

Ser emprendedor

Ser frontal

Ser resiliente

Defensor de la justicia

Defender a la familia como unidad fundamental de la sociedad

Defender y promover la innovación

Ayudar a las personas que se lo piden

Defender la libertad

Defensor del libre mercado

Opositor del abuso de poder

Estar contra ideologías comunitarias

Por alzar la voz

Por no dejarse

Ser uno de los hombres más ricos del país

Ricardo Salinas Pliego aseguró esas son las razones por las que no lo olvidarán de ninguna manera y quienes no serán recordados son aquellos que lo critican.