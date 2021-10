Hooters: Uniforme de meseras no se cambiará en México

Hooters anunció que el uniforme de meseras no se cambiará en México, luego de las quejas expresadas por empleadas en Estados Unidos sobre el diseño.

Vía redes sociales, las trabajadoras de Hooters en el vecino país del norte han acusado a la empresa de sexismo, por obligarlas a usar uniformes tan cortos que parecen calzones.

Según las denuncias, una nueva política de Hooters recomienda renunciar a las empleadas que se sientan incómodas con los nuevos uniformes, que dejan al descubierto su trasero.

En un comunicado emitido el lunes 18 de octubre en Hooters México hizo algunas aclaraciones sobre la situación de los uniformes, que actualmente consisten en:

En primer lugar, Hooters México subrayó que las quejas provienen de empleadas de Estados Unidos, no de México, “por la supuesta implementación del uso de un nuevo uniforme”.

En ese sentido, la empresa sostuvo que el polémico uniforme “se encuentra en etapa de prueba con la participación de las colaboradoras”.

Sin embargo, la empresa señaló que ante las quejas de las empleadas en Estados Unidos, Hooters México mantendrá el uniforme que se usa en la actualidad.

Otra de las razones es que no está de acuerdo con el uniforme que se está probando en EU, cuya principal variación es que los shorts dejan expuesto el trasero de las empleadas .

“Hooters de México, S.A. de C.V. anuncia que no llevará a cabo ningún cambio del uniforme de trabajo de sus colaboradoras en México, y además no participará en esta pruebas debido a que no está de acuerdo con su diseño”

Hooters México