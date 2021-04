Gruma fortalece su solidez financiera: analistas

Gruma obtuvo un crédito a largo plazo el cual fortalece su solidez financiera y le permitiré mantener sus inversiones

La empresa mexicana Gruma, líder a nivel mundial en la producción de harina de maíz nixtamalizado, tortillas y wraps, obtuvo un crédito a largo plazo por 4 mil millones de pesos para refinanciar diversos pasivos.

De acuerdo con Richard Horbach, analista de Intercam Banco, este crédito a la empresa mexicana, fortalece su solidez financiera y le permitiré mantener sus inversiones y seguir expandiendo sus operaciones.

“Gruma podrá mejorar su perfil de vencimientos y el costo de su deuda hacia adelante; y si bien el 2020 será una base comparable difícil, los fundamentales de la emisora son sólidos”, por lo cual se un crecimiento estable precisó el analista.

Crédito a Gruma

Este crédito, fue otorgado a Gruma por The Bank of Nova Scotia y Bank of América México, S.A., Institución de Banca Múltiple a un plazo de 5 años, con una tasa de LIBOR más una sobretasa de 100 puntos base, pagadero en una sola exhibición a su vencimiento.

Y las condiciones especifican que no afectarán el apalancamiento de Gruma y preservarán su fortaleza financiera y crecimiento.

Empresa Gruma Especial

Gruma planea asignar entre 600 mil y 640 mil millones de pesos de Capex, inversiones de capital, durante el 2021, cantidad superior a los 330 mil millones registrados en el 2020. Esto debido a que parte del capital del 2020 se usará este 2021.

Gruma durante la pandemia del Covid-19

Gruma se ha ubicado en una posición defensiva durante la pandemia del Covid-19, manteniendo su solidez financiera, crecimiento en ventas y sus calificaciones de riesgo crediticio, derivado de su diversificación geográfica y portafolio de productos.

Estas características han sostenido a Gruma como una empresa adaptable durante la pandemia ya que ofrece alimentos básicos durante un período en el cual los consumidores priorizan sus gastos en el consumo básico.

Asimismo, Gruma mantiene una calificación en escala nacional de AAA (mex) con perspectiva Estable por parte de Fitch Ratings, y sobresale su calificación en el perfil financiero, el cual es consistente con buenos márgenes de rentabilidad: 16.9% en el 2020, bajos y estables niveles de apalancamiento y una posición amplia de liquidez 6mil 017 millones de pesos al cierre del 2020.