Aprovechando el estreno de The Flash, la película más reciente de DC Comics, se lanzó la Flash Hour en Cinemex, una nuevo promoción en dulcería.

La Flash Hour en Cinemex sirve principalmente para la gente que cuente con tarjeta Invitado Especial, pues dará beneficios en la misma.

Esto quiere decir que si tu no la tienes, no podrás aprovechar esta promoción con motivo del estreno de The Flash en México.

Ahora que si tienes este plástico, a continuación te daremos todos los detalles en lo que consiste la Flash Hour en Cinemex.

The Flash (Warner Bros. Discovery)

¿Qué es la Flash Hour en Cinemex?

La Flash Hour en Cinemex consiste en que todas tus compras en dulcería te dan un 20% más de puntos Cinemex .

Lo único que tienes que hacer es ir a la dulcería de cualquier complejo y hacer tus compras tradicionales; a la hora de pagar presentas tu tarjeta Invitado Especial para que te sumen los puntos.

Algo a mencionar es que Cinemex no mencionó si la Flash Hour se aplicaría todo el día, o sólo durante un lapso de tiempo limitado.

No obstante, parece que estará activa desde la apertura hasta el cierre del cine; de igual manera, parece que no será necesario comprar boletos para The Flash para acceder a la promoción.

Presta mucha atención a esta súper promo de Flash Hour ⚡️ que traemos para ti Invitado Especial en dulcería. Ven a Cinemex y disfruta de este choque de mundos en #FlashPelícula. Boletos: https://t.co/hcNo36DqI0 pic.twitter.com/orVvWxC7T0 — Cinemex (@Cinemex) June 15, 2023

Los puntos de la Flash Hour en Cinemex se podrán usar a partir de septiembre

Una cosa que se aclaró acerca de la Flash Hour en Cinemex, es que los puntos acumulados en esta promoción se podrán usar a partir de septiembre de 2023 .

Esto debido a que la Flash Hour en Cinemex ya no entrará dentro de las promociones de Payback, por lo que se están haciendo ajustes.

Los puntos acumulados a partir de este momento son independientes de los Payback que se tenía en las tarjetas Invitado Especial.

Los puntos Payback se podrán acumular hasta el 31 de julio y estarán vigentes hasta el 31 de octubre; en noviembre serán cancelados definitivamente.

Por su parte, los puntos Cinemex de la Flash Hour, se activarán el 1° de septiembre y estarán vigentes de manera indefinida.

Además se mencionó que todas las promociones de la tarjeta Invitado Especial se mantendrán a pesar de la salida de Payback, hasta nuevo aviso.

Tarjeta Invitado Especial (Cinemex)

Con información de Cinemex.