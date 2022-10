Fibra Uno o “FUNO”, el fideicomiso de inversión de bienes raíces en América Latina , registró un crecimiento de 11.5 por ciento en ingresos totales durante el tercer trimestre de 2022.

Esto lo ubica en 6 mil 018.4 millones de pesos contra los 5 mil 801.3 millones registrados en el mismo periodo de 2021.

Lo que equivale a un crecimiento del 3.7 por ciento durante el trimestre y 14.8 por ciento en una base anualizada.

Estos indicadores fueron apuntalados gracias al alza de 3.8 por ciento o 408 mil metros cuadrados de área bruta rentable para llegar a 11.2 millones de metros cuadrados en total dentro de los segmentos:

Además, durante el mismo trimestre (julio a septiembre) de 2022, Fibra Uno reportó una generación de flujo de efectivo (AFFO) de 13.8 por ciento e ingresos operativos netos del 10.4 por ciento, respecto al mismo trimestre de 2021.

Al respecto, el director general de Fibra Uno, André El-Mann, explicó que tales resultados son reflejo de la inflación, la cual es una aliada para la generación de mayores flujos de efectivo.

Lo que también representa un mayor valor de los activos inmobiliarios, los cuales también se ven reflejados por el aumento de costos de las materias primas.

En el tema operativo, uno de los grandes hitos para Fibra Uno durante el tercer trimestre de 2022 fue la entrada en operaciones de la totalidad de la fase uno de Mítikah “Ciudad Viva”.

André El-Mann, director de Fibra Uno explicó que la fase uno de Mítikah incluye lo siguiente:

Además señaló que todo el proyecto ha sido certificado EDGE en diseño, con eficiencias del 23% en energía, 33% en agua y 42% de energía incorporada en materiales”.

Por otra parte, entre los anuncios más destacados de Fibra Uno en este último trimestre, figura el refinanciamiento de un crédito sostenible por 720 millones de dólares, con posibilidad de ampliarse a 750 millones.

Este instrumento se relaciona con los portafolios Titán y Vermont y se vincula con la certificación EDGE de 1.2 millones de metros cuadrados en los próximos 5-7 años.

Finalmente, el director general adjunto de Fibra Uno, Gonzalo Robina, dijo lo siguiente sobre la gestión de pasivos:

“Un evento que ocurrió después del cierre de trimestre es importante reiterar que hemos concluido con éxito el refinanciamiento de los préstamos existentes de los portafolios Titan y Vermont en un nuevo préstamo bancario, senior, sindicado, no garantizado, a 7 años, con vencimiento “bullet” y vinculado a la sostenibilidad por Us. 750 millones. A partir de hoy, hemos dispuesto Us. 720 millones de la nueva línea de crédito.

Este refinanciamiento cuenta con un KPI vinculado a la certificación LEED o EDGE de 1.2 millones de m2, lo que muestra la solidez de nuestro portafolio, nuestra estrategia ASG y nuestra capacidad constante de acceder a capital en medio de condiciones de mercado volátiles”.

Gonzalo Robina