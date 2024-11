Esto te costará compartir tu cuenta de Disney Plus, ahora que se han confirmados los caros precios por miembro extra.

Al igual que otras plataformas de streaming, Disney Plus anunció, desde octubre pasado, que se terminaron las cuentas compartidas para sus usuarios.

Y que a partir del 12 de noviembre iniciará a revisar activamente las cuentas de Disney Plus y adoptar medidas para evitarlo.

Aquellos suscriptores que no estén en el mismo hogar y distribuyan sus contraseñas a otros, deberán pagar un costo adicional si quieren mantener el servicio de Disney Plus.

Lamentablemente, la tarifa extra que se tiene que dar es algo elevada para los usuarios.

Disney+ económico tendrá 4 minutos de anuncios por hora (Disney+)

¿Cuánto te costará compartir tu cuenta de Disney Plus? Este es el precio por miembro extra

A través de redes sociales, se filtró cuánto costará compartir tu cuenta de Disney Plus.

Para sorpresa y molestia de muchos suscriptores de Disney Plus, el precio por miembro extra para disfrutar de la plataforma de streaming es carísimo:

Disney Plus Estándar: 131 pesos

Disney Plus Premium: 149 pesos

Cabe señalar que únicamente se podrá agregar un perfil adicional por cuenta y que el cargo adicional se cobrará de manera mensual. Esto aunque tu suscripción sea anual.

Considera que Disney Plus te preguntará a qué miembro quieres añadir y posteriormente hará el cobro de manera automática.

Disney Plus (Unsplash)

Precio por compartir cuenta de Disney Plus desata molestia en redes sociales

Como se mencionó, esta medida de Disney Plus contra las cuentas compartidas es similar a la que han tomado otros servicios de streaming.

Su objetivo es reducir las pérdidas económicas que se genera cuando los usuarios comparten sus contraseñas con otros.

No obstante, esto no ha caído nada bien entre quienes tiene una cuenta activa de Disney Plus.

En redes sociales, los cibernautas han dejado ver su molestia ante las tarifas carísimas para añadir un miembro extra que impondrá Disney Plus.

Los usuarios incluso expresan que consideran demasiado alto el precio, por lo que evaluarán si continúan con ese servicio de streaming.

Esto debido a que hay otras plataformas de entretenimiento digital que ofrecen más contenido por un precio más bajo.