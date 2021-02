Patricia Armendáriz aseguró que durante toda su vida ha apoyado a “la base de la pirámide", tras recibir criticas por llamar así a su asistente

La empresaria Patricia Armendáriz aseguró que durante toda su vida se ha dedicado a apoyar “la base de la pirámide”, luego de recibir criticas por referirse a su asistente como una persona con bajos ingresos que tiene una “una autoestima por los suelos”.

A través de su cuenta de Twitter, la directora de Financiera Sustentable, Patricia Armendáriz, dijo que su expresión "base de la pirámide" se utilizó de manera equivocada y que no le afectan las reacciones por su comentario a la muerte de su asistente.

“Sinceramente siento que se haya utilizado de manera equivocada. Mi vida entera la he dedicado a apoyar a la base de la pirámide. Que existe que es real, y qué hay que reconocerla para seguirla apoyando. Hasta sus reacciones para mí son experiencia. Y NO me afectan” Patricia Armendáriz

¿Qué dijo Patricia Armendáriz?

El pasado 7 de febrero, la empresaria Patricia Armendáriz informó que su asistente Alfredo Serratos murió a causa de Covid-19, lo llamó “base de la pirámide” y dijo que tenía la autoestima por los suelos porque se sentía mal y no le pidió nada.

La “base de la pirámide” es un concepto que refiere a las personas con menor ingresos, las cuales se integran como consumidores de los “grandes” empresarios. El concepto Patricia Armendáriz lo utilizó para distinguirse de su asistente y luego borró el tuit.

“Se acaba de ir mi asistente de toda la vida. Alfredo Serratos. Víctima de Covid -19. Lo voy a extrañar siempre. Pero mi aprendizaje fue que la base de la pirámide tiene la autoestima por los suelos. Se sintió mal y no me pidió nada. Estemos pendientes de nuestra gente” Patricia Armendáriz

Patricia Armendáriz recibe criticas

Luego de que Patricia Armendáriz llamó a su asistente “base de la pirámide” recibió muchas criticas por usuarios de Twitter, quienes aseguraron que la empresaria es supuestamente “progre” y se expresó desde su privilegio.

Patricia Armendáriz llama oportunistas a quienes la criticaron

Tras las críticas, la empresaria Patricia Armendáriz señaló que la perdida de su asistente la convirtieron en una "carroña de hienas" en un país dividido.

"Estoy tratando de entender a través de mi tristísima perdida el por qué se está muriendo tanta gente y algunos lo convierten en carroña de hienas. El costo de las redes en un país dividido con gente oportunista lista a armar un triste circo. He aprendido" Patricia Armendáriz