Hoy 22 de enero el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmó que una empresa mexicana aceptó una importante medida que afectará a la canasta básica en 2024.

López Obrador hizo el anuncio durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional, donde agradeció esta acción que calificó como “solidaria” para combatir la inflación en México.

Actualmente, 40 productos componen la canasta básica:

AMLO prepara reforma para que ministros de SCJN no ganen más que el presidente

AMLO informó que Maseca no aumentará los precios del maíz durante 2024, lo cual tendrá un efecto positivo para la canasta básica y los consumidores en cuanto al precio de las tortillas.

En ese sentido, el presidente de México destacó este anuncio como una “buena noticia”:

“El dueño de la empresa Maseca, que es la principal distribuidora de la harina de maíz, para las tortillas, me informó que este año no va a haber aumento en el precio de la harina de maíz, eso es una buena noticia”

AMLO agradeció al presidente de Maseca, Francisco González, “por esta actitud solidaria”, así como a todos quienes están colaborando en mantener la inflación en niveles bajos.

En julio de 2023, el presidente AMLO exhortó a Maseca y Minsa, las dos grandes empresas productoras de harina de maíz en México, a “mantener precios justos y ganancias razonables”.

La solicitud se dio en el contexto de la postpandemia de Covid-19, pues en mayo de 2022 el presidente hizo un llamado para lograr la autosuficiencia alimentaria y combatir la inflación.

“Necesitamos enfrentar este asunto, se está hablando con productores, comerciantes, los grandes distribuidores de alimentos. Se logró que no aumenten los precios de una canasta básica que se va a poder comprar a un precio justo maíz, frijol, arroz, azúcar, atún, sardina. 24 productos van a estar con precios justos. No voy a usar el término de control de precios, no, porque lo logramos de manera voluntaria”

AMLO