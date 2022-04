Elon Musk ha declinado a unirse al consejo de administración de Twitter, tal y como lo han señalado a través de un comunicado.

De acuerdo a un comunicado del director general de Twitter lanzado el pasado domingo 10 de abril, Parag Agrawai , ha anunciado la decisión de Elon Musk de no unirse al consejo de administración de la red social.

Según explicó el director general de Twitter, la unión de Elon Musk debía formalizarse el pasado 9 de abril pero el director de SpaceX y Tesla dio a conocer que el multimillonario no se uniría al consejo administrativo.

“Apreciamos y seguiremos apreciando siempre la participación de nuestros accionistas, tengan asiento o no en nuestro consejo. Elon es nuestro mayor accionista y seguiremos abiertos a su participación” Parag Agrawai, director general de Twitter

Pese a que Elon Musk compró el 9.2% de las acciones de Twitter, decidió no formar parte del consejo

Un comunicado de Parag Agrawai, director general de Twitter, anunció la decisión de Elon Musk de no formar parte del consejo de la red social.

Esto pese a haber comprado el 9.2% de las acciones de Twitter, convirtiéndo a Elon Musk en el socio mayoritario de la plataforma.

Aparentemente, la decisión de Elon Musk de no formar parte del consejo de administración de twitter ha tomado a todos por sorpresa.

Especialmente luego de que Elon Musk estuviera bastante activo en la red social , publicando encuestas y opiniones sobre cómo debería cambiar Twitter para mejor.

De hecho, una de las ideas más apoyadas que Elon Musk publicó en su Twitter fue el de convertir las oficinas de la red social de San Francisco en un refugio para personas sin hogar.

Idea de Elon Musk que por cierto, fue apoyada por Jeff Bezos , fundador de Amazon y quien recientemente quedó relegado al segundo puesto del hombre más rico del mundo, siendo precisamente superado por Musk.

Comunicado de Parag Agrawai sobre decisión de Elon Musk (@paraga / Twitter)

Las publicaciones sobre cómo mejorar Twitter en el perfil de Elon Musk desaparecieron

Antes de que Parag Agrawai, director general de Twitter informará sobre la decisión de Elon Musk de no formar parte del consejo administrativo de la red social, las encuestas del magnate desaparecieron de su perfil.

Pero, lo que no se ha eliminado de la cuenta de Twitter de Elon Musk es un hilo explicando el porqué la red social está “muriendo”.

Aunque no se han dicho los motivos del porqué Elon Musk decidió no unirse al consejo administrativo de Twitter, usuarios en la red social han comenzado a especular que los valores del hombre más rico del mundo no estaban en línea con la empresa.