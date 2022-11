El súper peso mexicano llega a 19.48 por dólar; el tipo de cambio puso de buenas al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien reveló la formula secreta para fortalecer a la moneda nacional.

Este viernes 4 de noviembre el peso mexicano se fortaleció frente al dólar , con un tipo de cambio de 19.4806 por un dólar estadounidense.

Dicha situación fue de presumir por AMLO, quien durante la conferencia mañanera de hoy 4 de noviembre compartió su fórmula secreta para fortalecer la moneda nacional y aseguró que “no fue torta de chilaquiles”, refiriéndose a que no fue sencillo.

Súper peso mexicano se fortaleceante el dólar y llega a 19:48 el tipo de cambio

De acuerdo con Janneth Quiroz, subdirectora de análisis económico en Monex, el peso mexicano se vio favorecido por cifras laborales débiles en Estados Unidos de octubre, donde se crearon más empleos de los esperados.

Ya que, según un reporte del Departamento de Trabajo, en octubre se crearon más empleos y la tasa de desempleo subió a un 3.7%.

Con ello se sugirió cierta relajación en las condiciones del mercado laboral, lo que permitiría a la Reserva Federal moverse a alzas más pequeñas de las tasas de interés a partir de diciembre.

Dicha situación habría favorecido al súper peso mexicano, dejando un tipo de cambio de 19.48 pesos por dólar estadounidense.

Tipo de cambio del súper peso mexicano (especial)

AMLO habla de su fórmula para fortalecer al súper peso mexicano

Por su parte, AMLO aseguró que el peso se fortaleció debido a diversas acciones que ha tomado su gobierno, entre las que destacó su labor de convencimiento al expresidente Donald Trump.

El presidente de México indicó que el tipo de cambio del peso es el resultado de que logró convencer a Trump de seguir con el T-MEC, lo cual no fue fácil, pues según dijo no se quería continuar con el tratado y hasta se llegó a plantear que no estuviera dentro Canadá.

“No fueron tortas de chilaquiles o de tamal, o chanchanito, o ahora que acaba de pasar, el mole de cadera; fue trabajo, porque no se quería continuar con el tratado y se llegó a plantear inclusive un acuerdo bilateral México Estados Unidos sin Canadá”. AMLO

Sin embargo, AMLO aseguró que su administración convenció al expresidente estadounidense Donald Trump para continuar con el acuerdo, que brinda la oportunidad de tener el mercado más grande del mundo con los dos países americanos.

Además, el presidente de México aprovechó para señalar que por segundo mes consecutivo México es el primer socio comercial de Estados Unidos , y destacó que en el acuerdo por el T-MEC, Trump se portó “muy bien”.

Igualmente, AMLO señaló que otras medidas implementadas que ayudaron a fortalecer el súper peso mexicano son:

el no aumentar la deuda externa de México

“ayudar de abajo hacia arriba”; beneficiando a los más pobres y fortaleciendo su capacidad de compra

“Cuál fue la fórmula nueva que se aplicó y que nos sacó adelante, ayudar de abajo hacia arriba y se beneficiaron hasta los de arriba, porque se fortaleció la capacidad de compra de millones de mexicanos, no hubo crisis de consumo, es una estrategia completamente distinta”. AMLO

AMLO (Rogelio Morales Ponce)

Con información de El Financiero y El Economista