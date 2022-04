Mercado Libre es protagonista de una polémica una vez más. Un vendedor denunció a la plataforma por cerrarle su negocio sin explicación.

Vía TikTok, el usuario acusó la falta de respuesta de Mercado Libre para atender su caso.

Y es que, aunque su cuenta de Mercado Libre no presentaba queja alguna sobre su negocio, fue eliminada y hasta bloqueada de la plataforma.

Mercado Libre cerró su negocio sin explicación: “3 años de mi trabajo a la basura”

El usuario de TikTok ‘Diemzey’, denunció a Mercado Libre por cerrarle su negocio; el cual, presume, tenía una reputación excelente .

De acuerdo con el vendedor, Mercado Libre eliminó su cuenta de la noche a la mañana y sin alguna explicación.

Vendedor denuncia a Mercado Libre (Tomada de video / @diemzey_)

Durante tres años, el joven acreditó su negocio a través de la plataforma de Mercado Libre.

A finales del 2021, las ventas ascendían a más de 1 millón de pesos y no existían quejas de los clientes.

“Hace ya 3 años que vendía en Mercado Libre y tenía una cuenta impecable, llegué a ser MercadoLíder Gold.” Diemzey en TikTok

La página de Mercado Libre enlista requisitos muy exigentes para formar parte de la comunidad MercadoLíder , en la categoría Gold:

Más de 100 ventas concretadas

Más de 150 mil pesos facturados

Más de 120 días de antigüedad en Mercado Libre

Color en termómetro verde oscuro

Menos del 1 % de tus ventas en reclamos

Menos del 2 % de tus ventas en cancelaciones y devoluciones

El vendedor hizo énfasis en que, a pesar de los clientes que devolvían sus productos “con los empaques rotos o rayados”, él priorizó la buena atención .

Así, pese a no tener quejas de ningún cliente, Mercado Libre le cerró el negocio y nunca respondió a los reclamos.

“Un día Mercado Libre suspende mi cuenta y, de las mil formas que intenté contactarlos, nunca me contestaron.” Diemzey en TikTok

Pasaron los días y el joven buscaba cualquier manera de comunicarse con Mercado Libre para aclarar qué paso con su negocio.

“Nadie me quería contestar”, señaló.

“De la noche a la mañana me quedó sin negocio, sin ingresos y con 3 años de mi trabajo a la basura.” Diemzey en TikTok

Mercado Libre le cerró su negocio y lo puso en “lista negra”

Vía TikTok, la cuenta ‘Diemzey’ no solo denunció a Mercado Libre por cerrarle su negocio sin alguna explicación y sin avisos previos.

Además, el joven acusó que Mercado Libre ya no le permite crear una nueva cuenta porque, de inmediato, la suspende.

Según el testimonio de algunos internautas, esto se debe a que Mercado Libre lo puso en su “lista negra” de miembros.

El vendedor se percató de esta situación, cuando hizo una nueva cuenta en Mercado Libre y compró una laptop.

Tras abrir un reclamo porque el equipo salió defectuoso, Mercado Libre suspendió la cuenta sin aviso .

“Hace poco me abrí otra cuenta para comprar algo personal mío, me compré una laptop (...) y resultó defectuosa; abro un reclamo y me suspendieron la cuenta otra vez.” Diemzey en TikTok

Entre comentarios al video de denuncia a Mercado Libre, los internautas han sugerido presentar una queja directa a la Procuraduría Federal del Consumidor .

Ya que, en el caso de la compra de la laptop, Mercado Libre infringió en sus derechos como consumidor y merece una sanción.

Asimismo, destacan comentarios de usuarios que dicen haber vivido la misma mala experiencia con Mercado Libre.

El final de cada anécdota sigue siendo trágico. No hay respuesta, no hay dinero y no hay explicaciones.