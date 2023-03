Cuidado con el Perro está con todo y esta vez sacó un Corset que está más allá de lo aesthetic y lo chill, seguramente ya lo viste por la viralidad de TikTok.

Y la mejor noticia de todas es que -sabemos y sabes- que Cuidado con el Perro además de ser una marca mexicana, no es nada caro.

Te compartimos cuánto cuesta el famoso corset de Cuidado con el Perro que tiene encantades a todes.

¿Quieres el Corset viral de Cuidado con el Perro? Te decimos qué precio tiene

¿Ya te salió en el for you de TikTok el corset de Cuidado con el Perro? Si no lo haz visto te advertimos que debes ir preparando la cartera.

Grecia Marina, la usuaria de TikTok que se dedica a visitar tiendas de ropa y dar los mejores ofertones y recomendaciones, nos dejó enamoradas con un corset de Cuidado con el Perro.

Incluso la tiktoker asegura “es de lo más fregón” que venden en Cuidado con el Perro, pues no solo es el diseño, sino la calidad del material.

Se trata de un corset tipo bustier con transparencias útil para combinar con blusa, camisa o un vestido largo.

Corset viral de Cuidado con el Perro. (Especial)

Y lo mejor es que, como todo lo de Cuidado con el Perro, el precio está al alcance de todos. Según la tiktoker el precio es de 199 pesos.

Aquí te dejamos el video para que te enamores del corset y corras a buscarlo.

¿No encontraste el corset viral de Cuidado con el Perro? Hay más opciones

Con eso de que Cuidado con el Perro remata la ropa y el corset de volvió tan viral que llegó a 1.5 millones de vistas, es probable que no alcances la prenda, pero hay más opciones.

No te desanimes, este corset no es la única joyita que te podrás encontrar en la tienda y a excelente precio.

Debido a la viralidad seguramente el corset se agotó en más de una tienda, y si lo encontraste fuiste muy suertuda. Por ello, te dejamos opciones de más corset de Cuidado con el Perro:

Corset azul grisáceo por 114.50 pesos

Corset de Cuidado con el Perro. (Cuidado con el Perro)

Cinturon tipo corset por 149 pesos

Corset de Cuidado con el Perro. (Cuidado con el Perro)

Corset con tirantes por 199 pesos

Corset de Cuidado con el Perro. (Cuidado con el Perro)

Corset blanco tipo encaje por 199 pesos

Corset de Cuidado con el Perro. (Cuidado con el Perro)

Todas estos corset puedes encontrarlos en la página oficial de Cuidado con el Perro.

PD: Algunos tienen descuento extra.