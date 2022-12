Luego de que Argentina se coronó en el Mundial de Qatar 2022, Ricardo Salinas Pliego fue comparado con Lionel Messi y así respondió el dueño de tiendas Elektra.

En Twitter, una usuaria compartió que su hermano es fanático de Cristiano Ronaldo y sólo por ello, no concibe la idea de que Lionel Messi pudiera ganar un mundial de futbol a nivel de selecciones mayores.

Al respecto, la usuaria dijo que no entendía la profundidad del sentir de su hermano, hasta que le hizo una analogía con Ricardo Salinas Pliego.

“Me dijo ‘para mí, que Messi gane el mundial es el equivalente a que Salinas Pliego se vuelva presidente de México’, contó.

Mi hermano es fanático de Cristiano Ronaldo y no puede con la idea de que Messi gane el mundial. No entendía la profundidad de su sentir hasta que me dijo “para mí, que Messi gane el mundial es el equivalente a que Salinas Pliego se vuelva presidente de México”.



Men are wild. — Ceci Kalach (@KalachCeci) December 18, 2022

Ricardo Salinas Pliego responde a comparación con Lionel Messi

Pese a que no lo arrobó en su tuit, la respuesta de Ricardo Salinas Pliego sobre la comparación con el futbolista Lionel Messi no se hizo esperar.

Salinas Pliego señaló que comparaciones como esa las hacen personas fanáticas que “no piensan, los dominan con emociones y división”.

Incluso, se burló con que el pensamiento más común de una persona fanática es: “No importa que yo pierda, con tal de que no gane el que me cae gordo. No importa que me vaya mal, con tal de que le vaya mal a los demás”.

“Son chistosos”, remató.

Así son los fanáticos… no piensan, los dominan con emociones y división, el pensamiento más común de un FANÁTICO es:



Ni importa que yo pierda, con tal de que no gane el que me cae gordo.



No importa que me vaya mal, con tal de que le vaya mal a los demás.



Son chistosos 😂 https://t.co/UP3ggtQ6jt — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) December 18, 2022

Ante la respuesta de Ricardo Salinas Pliego, la usuaria no perdió la oportunidad de reclamarle que pague los presuntos millones de pesos que debe en impuestos al SAT: “Jajajajajaj don Ricardo, si así como contestara en Twitter pagara impuestos otra historia sería”, dijo.

Como era de esperarse, el dueño de TV Azteca aplicó frase hecha famosa por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO): “no me vengan con que la ley es la ley”.

“Ya le dije que no tengo porque pagar y se aguanta… no me venga ahora con que la ley es la ley”, señaló.

Cabe señalar que este 18 de diciembre Lionel Messi se consagró campeón de un mundial de futbol con la selección mayor de Argentina por primera vez en su carrera.