Ciberseguridad aumentó con el home office, pero no lo suficiente

Los ciberataques contra empresas son cada vez más sofisticados: KIO Networks.

México.- Las empresas en México incrementaron su inversión en ciberseguridad al implementar el home office o trabajo en casa debido al confinamiento por la pandemia de coronavirus que ya cumple un año este mes de marzo.

No obstante, la inversión no es suficiente, de acuerdo con el estudio Panorama del Ecosistema de Ciberseguridad, realizado por Endeavor, KIO Networks y PayPal.

El estudio señala que las empresas incrementaron 27 por ciento su inversión debido a la pandemia, no obstante el mundo empresarial se enfrenta a ataques cada vez más sofisticados, dijo Bernardo González, director de Innovación de KIO Networks.

"En México se tiende a subestimar la ciberseguridad (por parte de los duelos de negocios)... hoy en día lamentablemente los malos y el crimen organizado también se digitalizan y no les es rentable el mundo físico para hacer un daño" Bernardo González. Innovación KIO Networks

El mismo estudio señala que únicamente 28 por ciento de las organizaciones recurren a una empresa especializada en ciberseguridad y 59 por ciento utiliza personal propio.

Recomendaciones de KIO networks para reforzar seguridad

El experto de KIO Networks recomendó usar RPA o Robotic Process Automation para repetir tareas en volúmenes altos, el uso de nube , como herramientas tecnológicas que serán de gran utilidad para el home office que prácticamente llegó para quedarse.

También recomendó que para tener mayor seguridad de los equipos se cubra la cámara cuando no se use y cerrar las cuentas de correo u otra herramienta que tengamos abierta y no dejarla con las contraseñas en automático, así como cambiar con periodicidad esas claves de ingreso.

Home Office mejora productividad

Erika Domínguez, directora de Comunicación y Estrategia de KIO Networks, recordó que 63 por ciento de los trabajadores se sienten más productivos con el trabajo en casa, de acuerdo con un estudio de Lenovo realizado en 2020 en 10 países.

Además, el también llamado teletrabajo representa disminución de costos y en lo personal más tiempo con la familia y hábitos más saludables.