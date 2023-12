Falta una semana para Nochebuena; pero eso no importa, aún es buen tiempo para que vayas por tu calendario de Adviento de Liverpool.

El calendario de Adviento de Liverpool, así como otros de este tipo, es un paquete que incluye 24 regalos y que se deben de abrir uno por día antes de Nochebuena.

Aunque en este caso, te tendrás que apurar para ponerte al corriente si decides ir por este calendario, el cual incluye regalos muy interesantes.

Si ya estás pensando en hacerte con un calendario de Adviento de Liverpool, te daremos todos los detalles de este para que veas si te conviene.

Precio y cómo comprar el calendario de Adviento de Liverpool

Conseguir el calendario de Adviento de Liverpool es muy sencillo, aunque su precio no es nada barato, así que conviene que lo pienses bien antes de adquirirlo.

Para conseguir el calendario de Adviento de Liverpool lo único que debes de hacer es ir a cualquier tienda , gastar 8599 pesos en perfumería o cosméticos , y pagar con la tarjeta Liverpool.

Si no tienes dicha tarjeta, te lo pueden dar si gastas 8999 pesos y pagas con cualquier otro plástico o en efectivo , igual en productos de perfumería y cosméticos.

Lo podrás adquirir hasta el 31 de diciembre de 2023 , algo curioso tomando en cuenta el significado que tiene con la Nochebuena.

Como puedes ver, el precio es bastante elevado; pero a continuación te diremos lo que trae, para que veas si vale la pena o no el gasto.

¿Qué regalos incluye el calendario de Adviento de Liverpool?

El calendario de Adviento de Liverpool incluye regalos sólo de vinos y licores, no tiene otros productos.

Si no tomas o no te gusta el vino, probablemente el calendario de Adviento de Liverpool no sea para ti.

Ahora que si quieres hacer un gran brindis, esto es lo que trae el calendario de Adviento de Liverpool:

2 Vino tinto Viña del Mar Saca corchos electrónico 4 vasos 2 Vino rosado Santa Sofía Tapón para vinos 4 portavasos 2 Vino blanco Virtuoso Cortador de papel Anillo antigoteo Vertedor de vino

Si no te salen las cuentas con los regalos, lo que sucede es que el calendario recurre a un truco, pues un regalo corresponde a dos días seguidos, por lo general los vinos.

En otras palabras, un vino equivale a un regalo doble; no es muy agradable, pero así lo estableció Liverpool.

Con información de Liverpool y TikTok.