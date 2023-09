¿Con ganas de ir al cine? Pues regresó la promoción de boletos Cinemex a 29 pesos; así puedes comprarlos del 25 al 28 de septiembre y disfrutar de los mejores estrenos.

A través de sus redes sociales, Cinemex anunció que volvió con su promo de boletos a 29 pesos, un precio muy especial para sus clientes.

Se trata de la Cinemex Manía con la que los cinéfilos de corazón podrán ver cintas como Los Indestructibles 4 o Trolls 2 que actualmente se exhiben en salas.

De esta manera, Cinemex consiente a sus clientes más fieles y les ayuda a no golpear tanto su cartera para asistir al cine.

Palomitas Cinemex Clásicas (Cinemex)

¿Cómo comprar boletos a Cinemex a 29 pesos?

Para comprar los boletos Cinemex a 29 pesos y hacer la promoción válida del lunes 25 al jueves 28 de septiembre tienes que hacer lo siguiente:

Comprar tus boletos en la taquilla, sitio web o app de Cinemex durante los días en que esté vigente la promo

Las compras vía online podrían generar algunos cargos por servicio, así que tómalo en cuenta.

Los boletos a 29 pesos solo tendrán ese precio para cintas en formato 2D .

. Únicamente se podrán comprar hasta 8 boletos por cada transacción

Ahora bien, para otros formatos, la Cinemex Manía contará con precios especiales en boletos:

Películas en formato 3D y Premium: 49 pesos

Películas en formato Platino, Market y Dobly Atmos: 69 pesos

La oferta de boletos Cinemex a 29 pesos no es acumulable en combinación con otras promociones.

Esto significa que no puedes comprar boletos a 29 pesos y después solicitar en la misma transacción que te hagan valida la promo de Lunes de combo, por ejemplo.

Boletos Cinemex a 29 pesos (Cinemex / Twitter)

Películas en las que aplica la promoción boletos de Cinemex a 29 pesos

Cinemex explica que su promo de entradas a 29 pesos no funciona para películas de estreno, contenido alternativo, eventos en vivo o preventas.

Motivo por el cual cintas como The Eras Tour, Saw X o Paw Patrol: La Súper Película no contarán con el descuento del 25 al 28 de septiembre.

Algunos de los títulos que a los que sí aplica la promo son: