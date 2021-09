Blanca Treviño, SEO de Softtek, es galardonada en Washington

México.- Blanca Treviño, CEO de Softtek, fue galardonada en Washington con el Distinguished Leadership for the Americas Award of Civic Engagement en la VI Anual Leadership for the American Awards Gala.

El evento reconoció a personas y organizaciones comprometidas con el avance de la gobernabilidad, la equidad social y la prosperidad en América.

Blanca Treviño dijo que en Softtek tienen el objetivo de proporcionar un entorno adecuado, más allá de su organización, ya que las personas con talento y autodeterminación crean cosas asombrosas.

“En Softtek, una de nuestras creencias es que, al proporcionar el entorno adecuado, las personas con talento y autodeterminación crean cosas asombrosas. Creemos en el poder de la autodeterminación y asumimos nuestra responsabilidad de crear las condiciones adecuadas para atraer, desarrollar y retener el talento dentro de nuestra organización. Pero también creemos que podemos contribuir a crear el entorno adecuado más allá de nuestra organización. Para crear mejores caminos” Blanca Treviño. SEO de softtek

Softtek es unicornio

Cabe recordar que Softtek es uno de los unicornios mexicanos y una de las empresas líderes en soluciones digitales empresariales en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa.

Tiene más de 15 mil colaboradores y recientemente fue reconocida por su plataforma de Inteligencia Artificial llamada FRIDA.

Entre los galardonados también se encontró a: