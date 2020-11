Déficit financiero sería equivalente a (-) 3.4% del PIB en 2021: Banco Multiva

El pago de intereses de la deuda pública y otros presupuestos generarían un desbalance, en relación con la propuesta inicial.

México.- Estimaciones de Banco Multiva señalan que el déficit financiero en el paquete económico para 2021 sería de (-) 3.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Así lo señaló el análisis de especialistas de esa institución con base en la propuesta inicial de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que contempla 6.26 billones de pesos en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2021.

Para lograr un balance primario de 0.0 por ciento, se requiere que los Diputados no hicieran ningún cambio, para lograr que los gastos sean iguales a los ingresos, no obstante no se contemplan aspectos como el pago de intereses de la deuda pública así como otros presupuestos.

“Si al balance primario se le añaden los gastos por concepto de pago de intereses de la deuda pública y los presupuestos asignados para el Instituto de Protección del Ahorro Bancario (IPAB), el Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) y la Banca de Desarrollo, se obtienen los Requerimientos Financieros del Sector Público o déficit financiero total. Con estas cifras en 2021 el déficit financiero será equivalente a -3.4% del PIB” Banco Multiva

Cabe recordar que la miscelánea fiscal tiene modificaciones relevantes, como por ejemplo las reformas a la Ley de Disciplina Financiera en las entidades federativas y los municipios, para que los gobiernos locales puedan reestructurar su financiamiento sin necesidad de la aprobación del Congreso local.

Además, la reforma al Código Fiscal de la Federación a fin de que se modernicen los procedimientos de visitas a los domicilios fiscales de los contribuyentes; así como reforma a la Ley de Impuesto al Valor Agregado (IVA); y para que a las plataformas digitales tendrán una tasa del ISR n servicios digitales como el de como Uber, Didi, Rappi , Amazon, Mercado Libre, entre otros.

Cabe recordar que la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2021 fue aprobada por la Cámara de Diputados y ratificada por el Senado de la República, no obstante la aprobación del PEF 2021 correrá a cargo únicamente de los diputados a más tardar el 15 de noviembre.