Atento aviso: el Servicio de Administración Tributaria (SAT) te podría multar si no tramitas este documento antes del 1 de abril de 2024, por lo que ten mucho cuidado.

A partir del 1 de abril, deberás emitir obligatoriamente facturas electrónicas en la versión 3.0 del SAT, para lo cual necesitas emitir el complemento carta porte.

En caso de no hacerlo, el SAT te podría multar si no tramitas este complemento carta porte antes del 1 de abril, y la suma va desde los 400 pesos hasta los 112 mil 650 pesos . Que no se te pase.

Atento aviso: el SAT te podría multar por esto antes del 1 de abril

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó el 28 de septiembre del 2023 la versión 3.0 de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) y cuáles son sus documentos complementarios.

Con el objetivo de que los contribuyentes se adaptaran al cambio entre la versión 2.0 y la 3.0, el SAT otorgó una prórroga para utilizar las facturas electrónicas con el complemento carta porte.

Dicha prórroga terminaría originalmente el 31 de diciembre de 2023. Sin embargo, el SAT dio más tiempo para esta transición y estableció que será el próximo domingo 31 de marzo cuando se deban emitir todos los CFDI en la versión 3.0.

Es decir que, si no tramitas el complemento de carta porte en tus facturas electrónicas en la versión 3.0 antes del 1 de abril, el SAT te podría multar.

Estas son las multas del SAT si no tramitas el complemento carta porte en tus facturas electrónicas

Como ya mencionamos, antes del 1 de abril deberás emitir todas y cada una de tus facturas electrónicas con el complemento carta porte si quieres evitar ser multado por el SAT.

Sin embargo, de no hacerlo, el SAT te podría multar con sanciones económicas que van desde los 400 pesos hasta los 112 mil 650 pesos, así que estate atento al aviso antes de que sea muy tarde.

Estas son las multas del SAT por no usar la versión 3.0 del CFDI con complemento carta porte a partir del 1 de abril: