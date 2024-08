Estamos empezando el mes y ya tenemos detalles de la Cajita Feliz McDonald’s agosto 2024, que no solo traerá a BTS.

Lo primero es que hay que matizar las cosas con la Cajita Feliz McDonald’s agosto 2024, pues propiamente no será de BTS; eso no significa que el grupo coreano no estará presente.

Para este mes habrá dos promociones diferentes que harán felices tanto a las fans de grupo de K-Pop, como a los coleccionistas en general.

Pues otros promocionales esperados también llegarán en el mes que acaba de iniciar, para alegría de todos los fans.

¿La Cajita Feliz McDonald’s agosto 2024 será colección de BTS?

Lo primero que hay que señalar es que la Cajita Feliz McDonald’s agosto 2024 no será de BTS.

La promoción de la Cajita Feliz McDonald’s agosto 2024 está reservada para otros coleccionables; pero sí tendremos cosas de BTS en el restaurante de comida rápida.

BTS tendrá su propio combo, el cual estará dirigido principalmente para fans; este paquete traerá lo siguiente:

10 nuggets

Papas

Refresco

Juguete de BTS

El precio de combo de BTS en McDonlad’s será de 150 pesos; no hay fecha de lanzamiento, pero se espera esté disponible en la primera o segunda semana de agosto.

¿De qué será la Cajita Feliz McDonald’s agosto 2024?

Pasando a la Cajita Feliz McDonald’s agosto 2024, esta traerá otra colección muy esperada, que ya tuvo su momento de brillar en Japón.

La Cajita Feliz McDonald’s agosto 2024 traerá los coleccionables de Yu-Gi-Oh! y Hello Kitty, que son una serie de peluches de Sanrio con temática del juego de tarjetas.

Aunque a diferencia de Japón, aquí todos los promocionales estarán disponibles desde el día 1; se desconoce si se podrán elegir o darán uno al azar.

Tendrá un precio de 119 pesos; tampoco tiene fecha de lanzamiento, pero llegaría al mismo tiempo que el combo de BTS, entre la primera y segunda semana de agosto.

