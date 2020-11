López Obrador reitera que no busca imponer nada por decreto por lo que pidió realizar análisis cuidadosos porque "sin maíz, no hay país"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), solicitó a las dos principales empresas productoras de harina de maíz no aumentar los precios para los próximos meses, pues no ha habido un incremento en el precio de los combustibles, señaló en su conferencia mañanera.

AMLO subrayó que la petición dirigida a productores de maíz es "amigable", toda vez que no se busca publicar un decreto que termine con los incrementos que se han implementado cada año, aún cuando no exista alguno en el precio de los combustibles o cualquier otra variable.

“Pedirle a los que producen (maíz) que nos esperen, no es una orden, no es un decreto. Es una solicitud amigable para que esperemos unos meses porque necesitamos también acabar con esa mala costumbre de que terminaba un año e iniciaba otro con aumentos de precios” AMLO

Luego de informar que instruyó a Graciela Márquez , secretaria de Economía, ponerse en contacto con dichas empresas para llevar a cabo la petición, AMLO indicó que no se trata de imponer las cosas por decreto y que, si bien, hay que apegarse a los costos por la realidad del mercado, pidió que se realicen análisis cuidadosos, porque “sin maíz, no hay país”.

Por su parte, Ricardo Shiffield, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) declaró que el precio del maíz blanco en la cosecha correspondiente a Sinaloa se ha mantenido estable y anticipó que ya están próximas las Jalisco y el Bajío.