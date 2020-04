El presidente presentará sus lineamientos de recuperación ante la crisis del coronavirus el próximo domingo 5 de abril.

México.- AMLO anunció que el domingo 5 de abril presentará un Plan de Reactivación Económica y apoyos para la etapa posterior a la Emergencia Sanitaria decretada por la pandemia de coronavirus Covid-19.

En conferencia desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que la prioridad de su administración es la atención de los grupos más vulnerables ante la "crisis transitoria" por la pandemia, por lo que insistió en que no promoverá el rescate de las grandes empresas o consorcios.

Desde el inicio de las medidas de contención y mitigación de los contagios, que incluyen la desmovilización masiva de la población y por consecuencia la parálisis parcial de actividades económicas, el mandatario federal ha recibido llamados por parte de grupos empresariales para conceder facilidades en el cumplimiento de obligaciones fiscales inmediatas.

Ante esas solicitudes, López Obrador se ha mantenido en una férrea defensa de las obligaciones fiscales de las empresas, aún y cuando muchas no son consorcios internacionales con amplias reservas financieras para sortear el período de crisis.

En su exposición de este jueves 2 de abril, el presidente insistió en que su gobierno no permitirá que las cúpulas económicas y financieras se mantengan en prácticas de abuso y corrupción, por lo que advirtió que la estrategia a seguir no incluye el perdón o ampliación del periodo de pago de impuestos.

"Ya no se van aplicar las recetas de antes. No vamos a rescatar a los de arriba y dejar en el abandono a los pobres. No estoy inventando nada. No vamos a endeudar al país, tampoco vamos a dar pie a la corrupción" AMLO. Presidente de México.

Entre los llamados a una conciliación se encuentra el del presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, quien ha manifestado por varios foros la necesidad de una consideración para la mayoría de las empresas mexicanas