Vamos a ayudar a Interjet: AMLO

El presidente AMLO dijo que, sin convertir deuda privada en pública, su gobierno buscará ayudar a Interjet, que debe más de 840 mdp al SAT.

México.- El presidente AMLO informó que su gobierno buscará ayudar a la aerolínea Interjet, que actualmente atraviesa por una situación financiera complicada y que tiene adeudos con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

En su conferencia mañanera de este jueves 28 de noviembre, Andrés Manuel López Obrador aclaró que si buen su administración no implementará un "rescate" de empresas en crisis o al borde de la quiebra, como se hizo costumbre durante el llamado periodo neoliberal, sí buscará contribuir, en el marco de la ley, a la estabilización de sus recursos.

En ese sentido, indicó que la empresa dirigida por Miguel Alemán Magnani tiene algunas dificultades económicas, mismas que deberán ser resueltas conforme ellos mejor lo consideren, pero bajo el acompañamiento de su gobierno.

"Tenemos la obligación de apoyar a las empresas nacionales que vamos a estar pendientes para ayudar a que no fracasen, no quiebren. No significa esto rescatar empresas como se hacía en otros tiempos, no es recurrir al Fobaproa, es ayudar a las empresas nacionales" AMLO. Presidente de México.

El titular del Poder Ejecutivo dijo que si bien no se ha estado hablando de forma positiva sobre Interjet, su gobierno considera que está cumpliendo de forma eficaz con su servicio, por lo que ven con buenos ojos que se mantengan en en operaciones.

Por su parte, el titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, confirmó que la empresa tiene un adeudo por más de 840 millones de pesos en impuestos no cubiertos , por lo que tanto el SAT se encuentra dando seguimiento a la situación.

El presidente AMLO insistió en que el apoyo no se trata en convertir deuda privada en pública, sino en procurar las operaciones de una empresa generadora de empleos que forma parte del esquema de competencia en su sector.